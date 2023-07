Meno di 1.000 euro al mese per vivere bene in questa città europea splendente, chiamata la Roma del Nord

Meno di 1.000 euro al mese per vivere bene in questa città-Cracovia-proiezionidiborsa.it

Hai in programma di trasferirti fuori dall’Italia? C’è un posto che è perfetto per te. È una meta ideale per vivere una pensione serena. Il costo della vita è basso e il centro storico un vero gioiellino. Vediamo qual è la città in cui conviene andare a vivere senza uscire dall’Europa. Ci vogliono meno di 1.000 euro al mese per vivere bene in questo luogo.

L’Italia è un Paese bellissimo, con panorami unici e tanta ospitalità. Ma è anche vero che gli stipendi spesso non permettono di fare una vita dignitosa, viste le tasse e i costi delle bollette. Per questo motivo, si potrebbe pensare di trasferirsi al di fuori dei suoi confini. L’Europa, in effetti, offre molte destinazioni gradevoli. Alcune, poi, sarebbero ideali per vivere il pensionamento più serenamente. Le spese inferiori alle nostre consentirebbero di mantenersi egregiamente con il salario o la pensione che già si percepisce. Una località su tutte potrebbe rivelarsi una sorpresa gradita a chi cerca un soggiorno low cost, ma senza rinunciare alle comodità. È una perla elegante e ricca di storia, che non a caso alcuni definirebbero la “Roma del Nord”.

La perla dell’Europa dell’Est

La si definirebbe addirittura capitale della cultura in Polonia. Fatto sta che Cracovia è una bellissima realtà europea. Patrimonio dell’Unesco sin dal 1978, regala scorci indimenticabili sui monumenti e le piazze. I numerosi edifici religiosi, chiese e monasteri su tutti, la rendono per certi versi simile alla “città eterna”. È un centro che sprigiona cultura da tutti i pori e costruito per meravigliare il turista di passaggio. O chi vorrebbe stabilirsi definitivamente.

A catturare l’attenzione è la parte vecchia della città (Stare Miasto). La Piazza del Mercato è una delle maggiori in Europa e ospita il particolare Palazzo del tessuto, sede di negozi e ristoranti. Impossibile citare le tante chiese presenti, tra cui quella di San Wojciech e la Basilica di Santa Maria. Il lato storico, invece, si percepisce nelle strutture antiche come il Castello del Wawel, posto sull’omonima collina. D’obbligo è anche la visita al quartiere ebraico. Quest’area fu teatro della deportazione ebrea in periodo nazista, e set del film di Spielberg “Schindler’s List”.

Meno di 1.000 euro al mese per vivere bene nella città polacca a misura d’uomo

Cracovia è una meta che sa accogliere e abbracciare il turista. E potrebbe diventare la località ideale in cui passare il resto della vita. Infatti, i costi non sarebbero per nulla proibitivi per chi arriva dall’Italia. Pensiamo all’affitto: un appartamento con una camera da letto in centro costerebbe in media 750 euro. Tuttavia, cercando bene si possono trovare monolocali a meno di 500 euro. Con le bollette mensili, invece, si arriverebbero a spendere poco più di 200 euro (appartamento di 85 metri quadrati). Sembra piuttosto ragionevole anche il costo di un pasto per due in un ristorante medio: si parla di circa 38 euro per tre portate. In poche parole, potrebbero bastare meno di 1.000 euro al mese per vivere bene a Cracovia e passare una pensione serena.

