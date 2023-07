Dal 1 al 6 agosto settimana top per questi 3 segni zodiacali favoriti dai pianeti nonostante qualche intoppo

L’oroscopo, se letto in modo critico può essere utile come spinta a dare il meglio di sè sul lavoro o in amore. Infatti si è sempre in tempo per darsi da fare e migliorare la propria vita.

La prossima settimana diremo addio a luglio e saluteremo l’arrivo di agosto. Il mese che porterà alla fine dell’estate ci trascinerà tra gioie e dolori. Il periodo non è stato dei più facili per alcuni segni zodiacali. Tuttavia, in questa settimana iniziale di agosto sarà il segno dei Gemelli a vincere tutto. I Gemelli, infatti, vivranno un periodo di serenità mentre per Cancro e Leone si avvicinano settimane belle ma impegnative. Ma ecco come vivranno la settimana questi tre segni zodiacali tra felicità e preoccupazioni.

Dal 1 al 6 agosto settimana top per questi 3 segni zodiacali favoriti dai pianeti

Premettendo che il Leone è un segno zodiacale che sta vivendo un periodo abbastanza interessante sia sul lavoro che in amore. Attenzione, però, a questa prima settimana di agosto. Un amore litigarello e alcune spese impreviste potrebbero creare dei problemi. Le relazioni in bilico, infatti, potrebbero terminare sotto al peso delle responsabilità. Spese impreviste per la casa e mancati guadagni, poi, potrebbero trasformare questa prima settimana di agosto in un vero incubo. I nati sotto al segno del Leone, tuttavia, non dovranno disperare dal momento che il sereno tornerà già a partire da metà agosto. Tra gli appartenenti al segno, poi, saranno quelli con ascendente Pesci a dare il meglio di sè durante l’estate.

Cancro

Per le persone nate sotto al segno del Cancro la prima settimana di agosto sarà terribile. I pianteti influiranno negativamente sia su vita professionale e sentimentale. In alcuni casi la stanchezza pre ferie potrebbe dare vita a contrasti tra colleghi. Purtroppo, come sempre le spese saranno all’ordine del giorno, specialmente durante questa settimana. Difficoltà in arrivo per le coppie consolidate. Non mancheranno momenti di stress che potrebbero mettere a dura prova la pazienza. Le cose miglioreranno dalla seconda settimana di agosto, quindi meglio non disperare.

Gemelli

Come si scriveva in precedenza la prima settimana di agosto sarà ottima per i Gemelli. Tante novità in campo lavorativo ed economico, le stelle sono favorevoli. In alcuni casi si potrebbe anche essere in procinto di ottenere un aumento di stipendio: In amore bisognerà dimenticare i momenti bui per orientarsi verso il coronamento di un sogno. La salute non sarà un problema. L’energia e la gioia di vivere non mancheranno e questo permetterà di godersi al massimo la vita. I Gemelli ascendente Sagittario vivranno un’estate all’insegna dei sentimenti. Quindi, Dal 1 al 6 agosto settimana top per questi 3 segni zodiacali.

