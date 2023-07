Basta zucchine al forno o in padella: ecco il piatto estivo fresco e facile per tutta la famiglia!

Le zucchine sono un prodotto di stagione che dona gusto alla tavola. Vuoi provare una ricetta sfiziosa ideale per il periodo caldo? Ecco la nostra proposta. È un’idea veloce e semplice, che farà felici tutti i commensali!

L’estate ci porta in tavola tanti prodotti genuini e appetitosi. Purtroppo, però, il caldo potrebbe impedire di mettersi ai fornelli a cucinare. Per questo, in nostro aiuto arrivano le ricette estive. Sono fresche e invitanti e non faranno sudare sette camicie durante la preparazione. Ne sono un esempio quelle a base di zucchine, un ortaggio che regna in tavola e nell’orto di casa. Vediamo una preparazione in particolare, diversa dalle proposte che si ripetono sempre sul menù.

Basta zucchine al forno o in padella, la ricetta perfetta è questo primo goloso

In questo periodo dell’anno si cercano soluzioni a prova di afa. La risposta alle nostre esigenze è senza dubbio la pasta fredda. È ideale per un pranzo in giardino o da portare in spiaggia e la potrebbe preparare chiunque. Oggi la realizzeremo con le nostre zucchine e una manciata di ingredienti. Vediamo le dosi per 4 persone:

320 g di pasta (tipo mezze maniche);

500 g di zucchine;

360 g di pomodori ciliegini;

200 g di feta;

150 g di sedano con foglie;

80 g di olive;

50 g di olio d’oliva;

1 lime;

foglie di menta;

sale e pepe q.b.

Lava le zucchine, togli i lati e affettale finemente con una mandolina. Sistema le rondelle in una bacinella, aggiungi le foglioline di menta a pezzetti e la scorza di lime grattugiata. Prosegui insaporendo col succo dell’agrume, quindi condisci con 30 g di olio. Versa il sale e un pizzico di pepe e mescola tutto. Copri il contenitore con la pellicola e lascia la marinatura in frigo per un’ora. Mentre aspetti metti una pentola con acqua salata sul fuoco e porta ad ebollizione. Cala la pasta e lessala per il tempo indicato sulla confezione. Una volta pronta, scolala e condiscila in una ciotola con 10 g di olio. Continua tagliando in quattro i pomodorini, quindi trita bene il sedano eliminando i filamenti e taglia a cubetti la feta.

Passato il tempo d’attesa, riprendi le zucchine marinate e aggiungile alla pasta fredda. Unisci gli ingredienti preparati in precedenza, più le olive denocciolate. Amalgama tutto e versa un goccio d’olio prima di impiattare. La pasta fredda della casa è il modo migliore per dire basta zucchine al forno o in padella e colorare la tavola estiva!

Un metodo per conservare le zucchine fino all’inverno

Per far durare le tue verdure fino alla stagione fredda potresti servirti di alcune astuzie di conservazione. Noi ti suggeriamo di metterle nel congelatore, anche crude. Per iniziare, sciacqua le zucchine sotto l’acqua corrente. Se sono dell’orto, non avrai bisogno di aggiungere il bicarbonato.

Continua eliminando gli estremi e le parti che ritieni inutilizzabili. Tagliale come preferisci, asciugale con la carta assorbente e riponile nel congelatore dentro sacchetti da surgelo o contenitori ermetici.