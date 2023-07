Via macchie di muffa e calcare in camera da letto e bagno con questi rimedi a 5 stelle

Via macchie di muffa e calcare in camera da letto e bagno-proiezionidiborsa.it

Ci sono alcune stanze della casa che devono essere igienizzate a fondo perché ne va della nostra salute e di quella dei nostri figli. Problemi come muffa e calcare rendono gli ambienti insalubri e quando interveniamo dobbiamo pulire a fondo. Ecco come fare.

I muri della camera da letto devono essere perfetti, è la stanza dove si dorme, passiamo tanto tempo, il nostro corpo ha bisogno di riposare in un ambiente pulito e confortevole. Le macchie di muffa di camera da letto sono pericolose per la presenza di funghi e spore che potrebbero attaccare il nostro organismo. Si depositano per via del caldo e dell’umidità, soprattutto se in camera sono presenti soppalchi o piani rialzati. Una ventilazione non corretta o le perdite idrauliche creano muffa nera negli angoli e i rimedi per pulire sono spesso drastici. La candeggina è uno dei prodotti più utilizzati per eliminare le macchie ma contiene additivi chimici e sarebbe meglio trovare soluzioni alternative.

Essendo la muffa il risultato di una condensa che si forma per la mancanza di ventilazione, prima di pulire dovremmo sempre arieggiare la stanza. Tenere le finestre aperte per qualche ora ci permette di fare un primo passo verso la soluzione del problema.

Problemi tipici delle città

Via macchie di muffa e calcare ma senza la candeggina. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo. La pulizia si può fare tramite un secchio di acqua tiepida in cui mescoliamo alcol denaturato e succo di limone. Possiamo utilizzare il detersivo per i piatti a base di limone, spremere qualche limone che abbiamo in casa oppure comprare un prodotto ad hoc per il problema. Al posto dell’alcol possiamo ricorrere all’acqua ossigenata. Questo rimedio è utile anche per tappeti, tendaggi e vestiti. Proteggiamoci sempre con occhiali e guanti durante le pulizie perché la muffa potrebbe creare reazioni allergiche.

Il calcare è una patina di sporcizia che impedisce al nostro bagno di splendere. Bagno e cucina sono i posti in cui combattiamo il calcare contenuto nell’acqua dura tipica delle città. La pulizia dei rubinetti, della doccia, dei lavelli può essere fatta comodamente con acido citrico o acido acetico. Sono contenuti nel limone e nell’aceto e questi 2 ingredienti sono i nostri migliori alleati nell’igienizzazione della casa se vogliamo tenere fuori i prodotti chimici presenti in commercio.

Il calcare o carbonato di calcio lascia filigrane e depositi bianchi gessosi nelle superfici di bagno e cucina peggiorando la resa di rubinetti ed elettrodomestici. Il modo corretto di impiegare questi rimedi in casa è quello di creare degli spray in modo da spruzzare il prodotto sulle superfici. Lasciamo agire per 1 ora prima di rimuovere le impurità con spugnette abrasive o in microfibra se la superficie è particolarmente delicata.

Questi 2 prodotti possono anche essere miscelati per ottenere un super rimedio utile anche per piastrelle, pavimenti e sanitari. Utilizziamo sempre guanti e occhiali di protezione perché gli schizzi durante la pulizia potrebbero portarci danni indesiderati. Le dosi sono facili da stabilire, riempiamo un secchio d’acqua tiepida e mettiamo la stessa quantità di limone e aceto. Più sono frequenti questi trattamenti e minore sarà la possibilità che la casa accumuli sporcizia. Se interveniamo per tempo l’impegno che dovremmo mettere nei lavori domestici sarà minore e avremmo tante ore per goderci i nostri spazi perfettamente igienizzati.

