La variante Omicron si sta diffondendo molto velocemente. Lo leggiamo su tutti i giornali e lo vediamo ogni sera al telegiornale. Questo incubo dura ormai da praticamente due anni e in molti ci hanno già persino fatto l’abitudine.

Il Ministero della Sanità ha da tempo descritto quali sono i comportamenti virtuosi da seguire per prevenire il contagio e la diffusione del virus. In questo tempo di festa, però, le famiglie e gli amici tendono a rivedersi e a stare insieme. Natale è appena passato e sta per arrivare Capodanno, una festa che di solito ci vede molto felici ed esuberanti.

Tuttavia, quest’anno dobbiamo fare più attenzione del normale. Se siamo positivi, inoltre, dobbiamo isolarci ma possiamo comunque cercare di divertirci.

Infatti, possiamo passare una memorabile notte di Capodanno piena di brillantini ma al sicuro dal contagio di Covid 19.

Darsi valore

Se ci vestiamo bene o se ci facciamo una bella acconciatura, lo dovremmo fare in primo luogo proprio per noi. Infatti, troppo spesso pensiamo e soprattutto cerchiamo di piacere agli altri invece di puntare su di noi stessi.

Di conseguenza, anche se staremo da soli durante questo Capodanno, cerchiamo comunque di darci il giusto valore. Indossiamo i nostri abiti migliori e mettiamoci anche il nostro profumo preferito.

A volte le sfide più difficili da superare le dobbiamo affrontare da soli. Meglio superare una sfida vestiti molto bene che in pigiama e tristi nel letto. Quindi, sì, le paillette e i brillantini devono esserci a Capodanno, assolutamente.

Memorabile notte di Capodanno piena di brillantini ma al sicuro dal contagio di Covid 19

Inoltre, se staremo da soli potremmo usare al meglio la tecnologia. Non viviamo più nei secoli passati in cui per comunicare con le persone care serviva la posta o il piccione viaggiatore. Basta aprire un qualsiasi programma di messaggistica istantanea o un programma che ci permette di fare delle videochiamate.

Scopriremo, infatti, di non essere gli unici a trovarci in questa situazione e possiamo perfino organizzare delle cene online. Anche per brindare a mezzanotte il discorso è simile: basta sincronizzare per bene gli orologi e stappare la bottiglia insieme.

Certo, sarà un Capodanno molto diverso dagli altri, ma vediamo almeno un lato positivo. Possiamo trovare del tempo per scrivere a quella persona o a quelle persone che da tempo non vediamo o sentiamo più.

Approfondimento

