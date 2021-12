Sempre più persone si rendono conto che gli ingredienti che troviamo in cucina possono avere un’utilità anche in altre zone della casa e del giardino. Abbiamo visto come il bicarbonato può diventare un potente alleato contro la formazione del calcare, per esempio. Allo stesso modo, come l’aceto possa rivelarsi molto utile per sgrassare e disinfettare diverse superfici. Gli stratagemmi intelligenti a cui possiamo ricorrere per risolvere problemi comuni, usando ingredienti naturali, sono davvero tanti. Ad esempio, può sembrare strano ma molti usano la birra per avere Rose e Gerani fioriti e allontanare gli insetti dalle piante. Stavolta l’ingrediente multiuso viene dal frigo ed è sicuramente inaspettato.

La bibita frizzante e fertilizzante

Per ottenere fioriture abbondanti e aiutare le nostre piantine a sopportare l’azione gli elementi atmosferici, una buona pratica è quella di rinvigorirle con dei fertilizzanti. Possono essere dei terricci particolarmente ricchi di sostanze nutritive o anche fertilizzanti liquidi. In quest’ultima categoria ce n’è uno che non avremmo mai pensato di poter considerare. Stiamo parlando della birra, un fertilizzante naturale grazie soprattutto al suo contenuto di azoto. Basterà mischiare ogni lattina con 2 bicchieri d’acqua e, saltuariamente, versare la soluzione direttamente sul terreno. In alternativa, possiamo sciogliere 3 cucchiaini di lievito di birra in 10 litri d’acqua. Questo si rivela un metodo efficace soprattutto per veder fiorire Rose e Gerani in abbondanza. In ogni caso, la prossima volta che rimane un fondo di birra, invece che versarlo nel lavandino facciamolo in giardino o nei vasi.

Inoltre, la birra contiene zuccheri, che insieme al lievito possono accelerare la macerazione del nostro compost.

Oltre che per avere piante da fiore più rigogliose, la birra risulta efficace anche come antiparassitario. Mettendo un contenitore pieno di birra nel terreno, con il bordo che sfiora la superficie, gli insetti ci cadranno dentro. Ad attirare lumache, vespe e parassiti sarà proprio lo zucchero, a cui possiamo aggiungerne dell’altro per aumentare l’effetto.

Infine, se la birra è stata appena aperta, possiamo sfruttarla per scrostare i nostri attrezzi da giardino. Immergiamoli nella birra per 10 minuti lasciando agire l’anidride carbonica e ripuliamo poi lo sporco con una spugna.

