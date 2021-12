Brillare a Capodanno e fare un figurone è facile ed economico se scegliamo questi vestiti

Se c’è una sera in cui dobbiamo necessariamente essere molto eleganti e appariscenti è sicuramente Capodanno.

Forse date le nuove regole per contrastare la diffusione del Covid 19 e delle sue nuove varianti incontreremo meno persone. Non si tratterà più delle feste sfrenate di ormai alcuni anni fa, ma sicuramente sarà un’occasione speciale per essere al meglio di noi stessi.

Se vogliamo brillare a Capodanno e fare un figurone, però, è facile e economico se scegliamo questi vestiti.

Look metallizzati e paillettes

Cominciamo subito con i più grandi classici per Capodanno. Da Parigi a Milano, le sfilate dell’alta moda ci ripropongono dei classici che non sono mai andati in soffitta. Infatti, le tenute metallizzate sono un capo da avere sempre a disposizione. Che siano dorati o argentati poco importa, dato che alcune case di moda ormai producono anche quelli di colore bronzeo.

Forse vestirsi completamente metallizzati non è una buona idea se non siamo persone che osano, ma avere almeno un capo di quel genere farà sicuramente la differenza.

Per quanto riguarda le paillettes invece, il discorso è più semplice. Da sempre avere dei vestiti che riflettono la luce è sintomo di gioia e di allegria. Vogliamo brillare e lo dimostriamo anche con la scelta di cosa vogliamo indossare. Che sia un top o una gonna poco importa, ciò che è fondamentale è ricordarsi che nella notte di Capodanno bisogna osare.

Brillare a Capodanno e fare un figurone è facile e economico se scegliamo questi vestiti

Se pensiamo che le paillettes sono diventate quasi scontate e che ce le hanno tutte, possiamo pensare a osare ancora di più. Infatti, una variante molto sofisticata delle paillettes sono i cristalli.

Certo, non si tratta di diamanti veri o di cristalli pregiati. In commercio troviamo anche delle pietre che scintillano che non sono troppo care ma che ci fanno sentire subito su un set cinematografico di alto livello. In quel film, i protagonisti possiamo proprio essere noi.

Per gli uomini esistono anche dei pantaloni con i cristalli, ma in quel caso si richiede davvero una personalità molto forte.

Infine, vediamo un accessorio più che un vestito. Le piume infatti sono tornate di moda recentemente, su soprabiti o come decorazione dei papillon.

