Il cenone di Capodanno è una tappa obbligata per moltissimi italiani. Se per Natale vige la sobrietà, a Capodanno vogliamo sempre esagerare. Vogliamo cercare di stupire gli ospiti ma in prima battuta vogliamo stupire noi stessi.

A Capodanno, infatti, la parola d’ordine è osare, sia nei vestiti sia nel cibo. I più raffinati, però, non disdegnano nemmeno l’arredamento della casa e della tavola, segno di grande attenzione e rispetto per gli ospiti. Il centrotavola è sicuramente un pezzo d’arredo estremamente importante, dato che lo vedono proprio tutti i commensali.

Certo, magari siamo a corto di soldi e per questo non possiamo permetterci acquisti pazzi dell’ultimo minuto, ma abbiamo una soluzione a portata di tutti i portafogli. Infatti, ecco il centrotavola di Capodanno economico ma di classe grazie a queste meravigliose piante.

L’eleganza di alcune piante grasse

Dal sottotitolo si capirà già che un centrotavola di alta classe è proprio costituito da una sapiente selezione di piante grasse. Spesso le piante che teniamo a casa le scegliamo per altri motivi: ci piace decorare la casa con del verde o semplicemente amiamo la loro estetica.

Le piante grasse poi non sono tutte uguali e anzi, possono anche dare dei fiori davvero sublimi. Se amiamo il gusto raffinato ma con tocchi rustici, possiamo scegliere di addobbare la nostra tavola di Capodanno con qualche echeveria, della tillandsia e della crassula ovata.

Se li troviamo, possiamo anche optare per dei filacci di sedum burrito, che faremo opportunamente scendere sul centro del tavolo.

Se vogliamo sempre mostrarci attenti alle tematiche sociali, alla modernità e all’ambiente, cerchiamo di togliere i contenitori di plastica e scegliere magari un materiale più insolito. Ci sono infatti dei piccoli vasi in calcestruzzo che sembrano proprio fare al caso nostro.

Se però il calcestruzzo non ci convince, ricordiamoci che basta un po’ di tempo e di passione per renderlo più gradevole. Infatti, se prendiamo qualche spray di colore argento o oro possiamo rendere un piccolo vaso di calcestruzzo in un’autentica opera d’arte. In tutto ciò, se abbiamo qualche amico vetraio, possiamo anche chiedergli di tagliare in più parti le nostre vecchie bottiglie di champagne e creare così ulteriori contenitori per fiori.

