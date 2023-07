Meloni e pesche troppo maturi, 7 idee straordinarie per utilizzarli con gusto

Cerchi un modo per utilizzare il melone o le pesche che sono diventati troppo maturi? Ecco idee furbe per creare ricette straordinarie con la frutta troppo matura.

Quando compriamo il melone mettiamo in atto tutta una serie di strategie per capire se è maturo al punto giusto. Quante volte davanti al banco del supermercato con i meloni vediamo strane scenette: ci sono “gli scrutatori” che guardano il colore della buccia e della rete. C’è chi bussa disperatamente con le nocche sulla buccia sperando di udire un rumore pieno che indicherebbe che il melone è pronto per essere mangiato. Infine ci sono gli “annusatori” coloro che, a dire il vero in modo poco igienico, tentano di percepire il profumo dalla buccia. Talvolta però questi trucchi falliscono e ci ritroviamo con un melone troppo maturo. Lo stesso vale per le pesche, che magari compriamo in offerta in grandi quantità e diventano in meno che non si dica mollicce. Vediamo quindi come poter ugualmente gustare melone e pesche troppo maturi.

Meloni e pesche troppo maturi: splendide idee per gustarli

Quando il melone è troppo maturo non può esser servito con il classico piatto di prosciutto crudo. Possiamo utilizzarlo comunque così:

una variante del cocktail Margarita : frulliamo il melone senza semi e dosiamone 60 ml. Aggiungiamo 30 ml di Cointreau, 20 ml di succo di lime e 60 ml di tequila. Mettiamo nello shaker e agitiamo energicamente. Serviamo con ghiaccio;

cheesecake al melone : utilizziamo sempre il mixer e frulliamo il melone. Uniamo il mascarpone in parti uguali e un cucchiaio di zucchero. Frulliamo il tutto fino a quando avrà consistenza omogenea. Versiamo il composto in una tortiera con la cerniera e cuociamo in forno per 40 minuti. Estraiamo e mettiamo in frigorifero sino al momento di servire;

yogurt al melone : tagliamo a cubetti fini il melone con la mandolina e versiamo in un vasetto di yogurt magro o intero a seconda dei gusti;

condimento alternativo per l'insalata : frulliamo alcuni cubetti di melone maturo con 4 cucchiai di yogurt bianco, un cucchiaio di succo di limone, sale ed una spolverata di cumino. Condiamo quindi, la nostra insalata;

pasta, gamberetti e melone: prepariamo i gamberetti puliti e mettiamolo in padella con olio e uno spicchio di aglio. Aggiungiamo qualche cucchiaio di acqua e lasciamo cuocere per 5 minuti. Leviamo l'aglio. A parte in una wok facciamo ammorbidire alcuni cubetti di melone con un bicchiere di vermut e una noce di burro. Uniamo i gamberi e facciamo amalgamare il condimento, aggiustando di sale. Nel frattempo cuociamo la pasta all'uovo e uniamo, quando pronta, agli altri ingredienti nella wok. Serviamo con una spolverata di prezzemolo.

Cosa fare con quelle troppo mature

Quando le pesche sono troppo mature si può preparare una deliziosa insalata agrodolce. Prepariamo le pesche a spicchi e diamogli una scottata in padella, 2 minuti per lato. Laviamo la quantità di rucola che desideriamo. Per un’insalatiera ci occorreranno 2 o 3 pesche. Procuriamoci la ricotta vaccina o la burrata e riduciamo a fiocchi. Nel frattempo prepariamo il condimento con il succo di metà limone, due cucchiai di olio, sale pepe ed uno spicchio di aglio. Lasciamo insaporire e poi condiamo unendo tutti gli ingredienti.

Ecco 7 modi facili per utilizzare meloni e pesche troppo maturi, senza buttarne nemmeno una fettina.