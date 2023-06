Quanto costa un chilo di pasta, di Parmigiano e di prosciutto crudo negli Stati Uniti: resterai senza parole

Gli Statunitensi sono sempre molto affezionati al buon cibo italiano. Tutti i Vip e le Star Hollywoodiane lo confermano quando si trovano nel Bel Paese. La domanda che ci poniamo è quanto costa mangiare italiano negli Stati Uniti.

Ovviamente quando si parla di eccellenze italiane all’estero, si pensa subito agli episodi di contraffazione o di quello che viene denominato Italian Sounding. Con questa locuzione si identifica il fenomeno per cui tramite assonanza fonetica o grafica (ad esempio utilizzando i colori del Tricolore) si commercializza un prodotto inducendo il consumatore a credere che si tratti di un prodotto made in Italy quando in realtà non lo è. Vediamo però quanto costano i prodotti Made in Italy in varie città degli USA.

Quanto costa un chilo di pasta, di Grana Padano o Reggiano negli Stati Uniti? Ecco i cifre dalla pasta

Occorre, per prima cosa, distinguere fra la pasta a marchio italiano ma prodotta negli Stati Uniti e quella d’importazione. Fra i due tipi potrebbe esserci un bel divario di prezzi. Abbiamo dato un’occhiata ad un sito e-commerce di Miami, in Florida, che spedisce cibo italiano in tutti gli Stati Uniti. Qui un pacco di spaghetti Granoro da 453 gr costa 2,70 $,ossia al cambio del 13 giugno, sarebbero 2,50 €.

Molti italiani che vivono negli USA ci hanno aiutato in questa piccola indagine attraverso Facebook e ci segnalano che in media un pacco da 16 once, circa 430 grammi, costa 2 $. In Florida la pasta è leggermente più cara perché, se d’importazione, può sfiorare i 7 $ (6,49 €) mentre quella a marca italiana ma prodotta negli Usa arriva anche a 3,8 $ per 450 gr. Nella catena Jewel Osco di Chicago, un nostro connazionale ci mette al corrente che 430 gr di pasta Barilla costano 2,19 $+ tasse, 3 $ della marca De Cecco sempre senza tassa applicata.

Quanto costa il Prosciutto Crudo in USA

Il salume più bramato e riconosciuto a livello internazionale è sicuramente il prosciutto crudo. Di Parma o San Daniele, il crudo è considerato un vero cibo gourmet e quasi un lusso. Da Costco, catena di generi alimentari, ci segnalano gli italiani residenti in USA, 250 gr di Prosciutto crudo di Parma costano 11 $ ossia 10,2 €. Sempre i nostri connazionali ci indicano che, in Florida, il Prosciutto Crudo si paga 26 $/lb ossia 24,1 € per 450 grammi circa. Dalla California, in particolare da Orange County, i nostri connazionali pagano, invece, l’affettato San Daniele o Crudo di Parma 30 $/lb (27,8 € per 450 gr).

Il Parmigiano, re delle tavola

Il formaggio che, con la mozzarella, si contende la pole position dei più amati, è proprio sua maestà il Parmigiano. Nella Contea di Orange in California il prezzo del Parmigiano varia dai 12 ai 16 $/lb (fino 14,83 per 450 gr). A Miami spetta sempre il podio per il Parmigiano più caro ovvero che al supermercato 15 $ per 150 grammi. Nel New Jersey, una connazionale residente a Nutley e una residente in Wisconsin ci informano che da Costco, un’altra catena di alimentari, 450 gr di Parmigiano costano 10,99 $ (10,19 €). Ecco dunque quanto costa un chilo di pasta, di Parmigiano e di prosciutto crudo negli Stati Uniti.