In una seduta che ha registrato un rialzo di poco inferiore allo 0,8%, in vetta alla classifica dei migliori titoli azionari ritroviamo in prevalenza bancari e utilities. In particolare evidenza BPER Banca (oggetto di un articolo dedicato), ENEL, Intesa Sanpaolo, HERA e Unicredit. Quindi, banche e utilities spingono al rialzo il Ftse Mib, ma fin dove potrebbero spingersi le quotazioni di questi titoli azionari? In questo articolo ci concentreremo sui titoli del settore delle utilities che è risultato essere il migliore di giornata.

Tra banche e utilities che spingono al rialzo il Ftse Mib si distingue ENEL con un rialzo superiore all’1,5%: le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso sul titolo ENE è rialzista e sono ben cinque le sedute consecutive al rialzo. Adesso, però, le quotazioni sono chiamate a una prova di forza. Come si vede dal grafico, infatti, il titolo ENEL si sta portando in prossimità della resistenza in area 6,387 € oltre la quale potrebbe accelerare al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 6,134 €.

La forza del rialzo del titolo HERA sarà messa alla prova nei prossimi giorni: le indicazioni dell’analisi grafica

Dopo un lungo ribasso le quotazioni di HERA hanno virato al rialzo. Adesso, però, sono chiamate ad affrontare la forte resistenza in area 2,712 €. Solo il superamento di questo livello potrebbe favorire un’accelerazione rialzista secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere nuovamente il controllo della tendenza nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 2,623 €.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Quanto si guadagna adesso col migliore conto deposito bancario: rendimento a 1, 2 e 3 anni con 20.000 euro

Come addormentare un bambino che non vuole dormire: ecco il libro bestseller che farà crollare i tuoi figli dal sonno in pochi minuti