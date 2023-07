Come stendere i panni per farli asciugare senza pieghe: il trucco delle nonne 

Come stendere i panni per farli asciugare senza pieghe-proiezionidiborsa.it

Ora che il caldo mostra tutta la sua virulenza, non ci si preoccupa poi più di tanto del problema di far asciugare i panni del bucato velocemente. Invece, capita che li troviamo raggrinziti, anche a causa del calore forte. Un trucchetto che si usa nello stenderli ci permetterà di averli senza pieghe e di stirarli più velocemente.

Ogni tanto passando per i vecchi borghi, è possibile notare accanto alle fontane pubbliche anche la zona del lavatoio. Lo utilizzavano le nostre nonne per lavare i panni a mano. Non esisteva ancora la lavatrice e il lavatoio aveva una doppia funzione. Sia permettere di lavare i panni, sia era un momento di incontro per scambiare due pettegolezzi. Potremmo dire che era uno dei social più amati dell’epoca.

Lavare i panni a mano o in lavatrice

Le nonne utilizzavano la lisciva, il sapone fatto in casa con la cenere del camino. Oppure il pezzo grosso di sapone tipo Marsiglia, molto amato per la sua purezza ed efficacia nell’eliminare le macchie. Peccato però che non vi era l’ammorbidente, a rendere i panni più morbidi e profumati.

Tuttavia le nostre nonne aggiungevano un po’ di aceto di vino bianco oppure battevano con forza i panni sul bordo del lavatoio. Queste soluzioni oltre ad ammorbidire gli indumenti, permettevano anche di avere meno pieghe quando si stendevano.

La centrifuga migliore in lavatrice contro le pieghe

Oggi si usa la lavatrice che ci toglie la fatica di lavarli a mano. Tuttavia alcuni capi, come quelli in lana, ancora si lavano così perché delicati. In genere lo si fa a freddo, si utilizza un detergente fatto apposta per la lana e si stendono in orizzontale, piuttosto che in verticale. In questo modo la lana non infeltrisce e non si allunga.

La centrifuga si usa per strizzare i panni. Certo, più è veloce e i panni sono più asciutti. Tuttavia non tutti i tessuti sopportano bene questa strizzatura energica. I panni in cotone possono ricevere una centrifuga a 900 – 1.000 giri. Ma questa sarebbe troppo spinta per i tessuti sintetici e il poliestere. Si rischia di trovarne qualcuno sfilacciato. In effetti una centrifuga a 600 giri o a 400 andrebbe più che bene. Ci restituirebbe anche i panni senza troppe pieghe, create dalla forza centrifuga del cestello.

Come stendere i panni per farli asciugare bene e senza pieghe

Una volta terminata la centrifuga, si fanno uscire i panni dalla lavatrice e si stendono. Naturalmente non vanno stesi così come sono, a volte stropicciati o avvolti su sé stessi. Se utilizziamo lo stendino allora, per farli asciugare il più possibile senza pieghe, utilizziamo questo pratico trucchetto.

Prima di stendere il capo lo scrolliamo tre volte con una certa energia. Questa regola si applica a capi di una certa misura come pantaloni, camicie, magliette e meno a slip e calzini. Ci accorgeremo che dopo averli scrollati per tre volte, saranno abbastanza distesi, da poterli mettere senza difficoltà sullo stendino.

I calzini invece vanno riaperti, infilando una mano all’interno, così che prendano meglio forma, e poi si stendono.

Questi piccoli consigli ci permetteranno di essere più veloci al momento dello stiro.