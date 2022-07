Melanzane in padella deliziose come da fritte, senza grassi con questa ricetta velocissima per un contorno di stagione da leccarsi i baffi

Le melanzane sono ortaggi di stagione che ormai troviamo disponibili tutto l’anno.

Estremamente versatili in cucina, sono caratterizzate da un sapore leggermente pungente che dà alle ricette un gusto distintivo.

Tanti i modi per cucinarle: in padella, grigliate, fritte, al forno con pomodoro e mozzarella, ma deliziose anche nella versione dolce con la Nutella, una specialità che arriva direttamente dalla Costiera Amalfitana. Da proporre anche nella classica e conosciutissima parmigiana di melanzane.

Le melanzane sono ottime come contorno per accompagnare piatti di carne e pesce o da aggiungere ai primi piatti come delizioso condimento per regalare alle pietanze un gusto unico.

Perfette anche per creare dei deliziosi sughi, ad esempio se miscelate con pomodoro e ricotta, oppure per realizzare dei pesti dal sapore ineguagliabile.

Un insolito modo di portarle in tavola è servirle con capperi e olive. È un’alternativa davvero strabiliante alle classiche melanzane in padella con pomodorini, oltre che una ricetta velocissima pronta in 15 minuti dal sapore stuzzicante.

Melanzane, capperi e olive

Ingredienti:

4 melanzane;

5 pomodorini;

1 spicchio d’aglio;

1 cucchiaio di olive taggiasche;

2 cipolle;

1 cucchiaio di capperi;

1 cucchiaio di aceto;

prezzemolo q.b;

sale e pepe nero q.b.

Procedimento

Lavare ed asciugare accuratamente le melanzane, eliminando la parte più ricca di semini. Ridurle a tocchetti e riporle sotto sale per circa 30 minuti, per eliminare l’acqua di vegetazione. Asciugare i tocchetti e intanto in un tegame scaldare un filo d’olio a cui unire le cipolle tagliate a fettine sottili e lo spicchio d’aglio. Dopo circa 4 secondi eliminare lo spicchio d’aglio ed aggiungere i cubetti di melanzane. Aggiungere i pomodorini tagliati a dadini, salare e pepare.

Cuocere a fuoco medio per circa 15 minuti e aggiungere del prezzemolo tritato e l’aceto. Se dovessero essere troppo agre, meglio aggiungere un cucchiaino raso di zucchero. A cottura ultimata toglierle dal fuoco e servirle ancora calde come stuzzicante contorno.

Ecco dunque delle melanzane in padella deliziose come da fritte, ma più leggere, da consumare come contorno o come condimento per il sugo.

Deliziose alternative

Un modo per portarle in tavola è ridurle in salsa sotto forma di pesto per condire le pietanze. Per un pesto facile e veloce vediamo come fare.

Per realizzare circa 600 g di pesto basterà procurarsi circa un chilo di melanzane, 60 g di mandorle pelate, 20 g di Parmigiano, scorza di un limone, 50 g di olio EVO, sale e menta q.b.

Lavare e asciugare le melanzane, dividerle a metà e forarle con i denti di una forchetta. Disporle su una teglia da forno precedentemente foderata e cuocere in forno ventilato a 220 gradi per 50 minuti. Una volta cotte, lasciarle raffreddare sulla teglia. Poi, con l’aiuto di un cucchiaio, prelevare la polpa, passarla in un colino a maglie strette ed eliminare l’acqua di vegetazione. Successivamente riporre la polpa con le mandorle, aggiustare di sale e pepe ed azionare il mixer fino ad ottenere una crema omogenea. Infine aggiungere le foglioline di menta. Il pesto è così pronto per dare un’esplosione di sapore ai nostri piatti.

