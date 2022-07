Cucinare e passare tante ore ai fornelli con il caldo e l’afa estiva è davvero un’idea poco allettante per tutti, anche per chi ama cucinare.

L’obiettivo comune in questo periodo di caldo torrido è quello di ottimizzare i tempi da passare ai fornelli e per farlo basterà un po’ di inventiva e qualche suggerimento davvero delizioso.

4 gustosi piatti estivi veloci, leggeri e freschi senza pasta perfetti da portare al lavoro pronti in 10 minuti

Oggi vedremo dei piatti semplici e veloci da realizzare in pochi minuti da portare in tavola anche quando si è in compagnia per un pasto leggero ma ricco di gusto.

4 idee veloci e gustose

Le prime due ricette non prevedono neppure di accendere i fornelli, dunque sono perfette quando si ha davvero poco tempo, anche prima di andare al mare o al lavoro.

La prima ricetta è davvero facilissima, basterà procurarsi un mix di verdure, anche già pronte da acquistare al supermercato. La ricetta prevede un mix di verdure come carote, zucchine alla julienne, cetrioli e un mix di insalata da condire con olio, semi di chia, di papavero o di zucca da accompagnare con qualche fetta di pane, magari alle noci.

La seconda ricetta è a base di legumi per un piatto proteico, ma tutto vegetariano. Stiamo parlando di una deliziosa mousse di ceci e avocado. Basterà frullare circa 100 g di ceci già cotti, se si preferisce decorticati, da frullare con mezzo avocado, un cucchiaino d’olio EVO, un pizzico di sale e due dita d’acqua. Da consumare accompagnata da verdure crude oppure da spalmare su una fetta di pane integrale.

Ancora, potremmo preparare una piadina, da acquistare già pronta o da realizzare in casa. Inoltre, come base della nostra piadina potremmo anche usare del bianco d’uovo o più semplicemente un uovo con un paio di cucchiai di latte vegetale. Perfetta da farcire con verdure miste o con un formaggio spalmabile e qualche fettina di prosciutto cotto o crudo a scelta.

Per un piatto completo e fresco

Infine potremmo portare in tavola una deliziosa e veloce bowl da realizzare con base quinoa o cous cous. Perfetta da farcire con pomodorini, spicchi di avocado, pezzetti di carote e qualche altra verdura a piacere. Possiamo poi insaporire il piatto con un cucchiaio di guacamole o maionese vegana.

Ed ecco 4 gustosi piatti estivi veloci, leggeri e freschi senza pasta perfetti da preparare in una calda giornata estiva.

Lettura consigliata

Meno di 5 euro e pochi minuti per realizzare l’antipasto più delizioso del momento con gustose zucchine non fritte né grigliate