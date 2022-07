Siamo quasi a metà luglio. Praticamente, siamo ormai in piena estate. La stagione delle vacanze, ma anche del giardinaggio. In primavera, anche chi non è dotato del cosiddetto “pollice verde” si diletta con semi, bulbi e terriccio. Fa piacere impreziosire il giardino o anche solo un angolo del balcone con piante e fiori. Donano una immediata nota di colore e di profumo. Di solito, i principianti optano per piante piuttosto rustiche, che hanno poche esigenze e che non sono molto delicate. La famiglia di fiori e piante è vastissima. È facile quindi trovare varietà adatte anche per i meno esperti e che sono comunque in grado di accontentarli dal punto di vista estetico ed ornamentale.

Le piante migliori per il periodo estivo sono quelle che non soffrono l’esposizione al sole e che richiedono anche poca acqua. La bouganville è una pianta che risponde a tali caratteristiche. Non è un caso che la si trovi di frequente nelle zone mediterranee, ad esempio nel sud Italia ed anche in Grecia. Si tratta di una pianta dalla bellezza indescrivibile. Una rampicante che ricopre muri, muretti e facciate di case, con una rigogliosa cascata di splendidi fiori color fucsia. La bouganville è perfetta anche per chi vive in appartamento, perché si presta per la creazione di giardini verticali. Su balconi e terrazzi funge anche da divisorio coi vicini. Ma questa non è l’unica pianta facile da gestire.

Oltre alla bouganville, queste 2 piante dai fiori coloratissimi resistono al sole e sono da mettere subito sul terrazzo e in giardino

La pennisetum alopecuroides è una Graminacea spesso usata a scopo decorativo per recinzioni e giardini. Se coltivata in vaso, si sviluppa come una sorta di cuscino. Ha infatti una conformazione piuttosto ampia e portamento cadente. La particolarità di questa pianta sta nel fatto che muta colore col passare delle stagioni. In autunno e in inverno assume sfumature dorate. In primavera e in estate ritorna verde. Lo stesso accade per i suoi fiori. Durante i mesi freddi sono rossi o grigi. In estate, invece, sono rosa o bianchi. È importante sapere che la pennisetum alopecuroides teme il freddo. Con il sopraggiungere dell’inverno, bisogna quindi trasferirla in locali riparati.

L’altra pianta che vive bene al sole è la gaura lindheimeri. Ha sottili steli lunghi e molto flessibili, su cui compaiono numerosissimi fiori bianchi o rosa. Come già anticipato, anche la gaura lindheimeri va sistemata in posizione soleggiata. All’ombra riesce a sopravvivere, ma non fiorisce. Dunque, se si è alla ricerca di piante che non moriranno in nostra assenza, magari durante il periodo delle ferie, è utile sapere che oltre alla bouganville, queste 2 piante dai fiori coloratissimi resistono in pieno sole e vogliono poca acqua.

