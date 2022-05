In Italia ci sono da tempo problemi cronici nell’incrociare la domanda e l’offerta di lavoro. In pratica da un lato la disoccupazione nel nostro Paese è alta, dall’altro molto spesso le imprese non riescono a trovare personale qualificato.

Per esempio, molte di esse si affidano ad agenzie esterne per trovare i candidati da assumere e per effettuare le selezioni ai fini del reclutamento. Ma spesso pure in questo modo le aziende lamentano carenza di personale.

Per fortuna, sul web le imprese possono organizzarsi per trovare personale accedendo a tanti siti e a tanti servizi che spesso sono gratuiti. Servizi che permettono, rispetto ai classici canali fisici, di trovare personale anche qualificato da assumere. Anche senza perdere poi troppo tempo. Vediamo allora come.

Come e dove trovare online personale anche qualificato da assumere senza perdere tempo e pure gratis

Nel dettaglio, uno dei primari portali di incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro è LinkedIn. Che è una piattaforma attraverso la quale le imprese possono pubblicare degli annunci di lavoro. Su LinkedIn è possibile incrociare la domanda e l’offerta di lavoro per le posizioni e per le mansioni di ogni tipo.

Principalmente si tratta di una piattaforma online dove nella maggioranza dei casi le professioni ricercate sono quelle legate al mondo del digitale. Oltre alla piattaforma di LinkedIn, però, ci sono in ogni caso pure quelle di Monster, di Indeed e di InfoJobs. Inoltre, questi portali sul web permettono a chi cerca e a chi trova lavoro di acquisire informazioni e consigli utili per massimizzare la resa degli annunci online pubblicati.

C’è da dire anche che questi portali permettono alle imprese di pubblicare annunci relativi a offerte di lavoro e di acquisire i curricula dei candidati e i loro contatti al fine di avviare rapidamente dei percorsi di selezione. Con la possibilità, tra l’altro, di procedere con i primi step del reclutamento, prima del colloquio conoscitivo, anche attraverso la somministrazione di questionari.

Il canale online può risolvere velocemente i problemi di carenza del personale

I portali sopra indicati e tanti altri che sul web sono specializzati nell’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro, sono ormai indispensabili per le piccole e medie imprese e anche, e soprattutto, per gli operatori del commercio. Questi ultimi, infatti, lamentano attualmente la difficoltà cronica a trovare in Italia lavoratori stagionali. Dai camerieri ai cuochi passando per i baristi.

Ecco, dunque, come e dove trovare online personale anche qualificato.

