Nascosta in qualche cassetto, da tirare fuori in caso di necessità, tutti hanno una scatolina piena di vecchi bottoni inutilizzati. Magari appartengono a vestiti che ormai non abbiamo più, oppure sono le scorte di nuove giacche e camicie.

Qualunque sia la loro origine, si vanno ad accumulare in quella scatolina, fino a formare un bel gruzzoletto. Se non si usano per il loro scopo primario, però, è un peccato lasciarli lì dentro. Ecco perché possiamo tirarli di nuovo fuori e usarli per delle magnifiche decorazioni per la casa e il giardino.

Meglio non buttare i vecchi bottoni perché valgono oro per queste tre funzioni in casa e nel giardino

Semplici o molto elaborati, grandi o piccoli, di diversi colori e materiali, i bottoni hanno un grandissimo potenziale se usati nel riciclo creativo. Per prima cosa, si possono usare nella loro funzione classica di bottoni per risolvere problemi specifici. Per esempio, sono utili se si vogliono allargare gli elastici della mascherina troppo stretti dietro le orecchie.

Ma con un po’ di creatività in più, possono diventare delle vere e proprie decorazioni.

Cominciando dal giardino, si possono trasformare in coloratissime tegole in miniatura. Se abbiamo una casetta per gli uccelli, infatti, andranno a formare delle variopinte tegole per il tetto. Basterà incollarli con una colla attaccatutto adatta anche al materiale della casetta. Dato che saranno difficilmente riutilizzabili, sarebbe meglio scegliere bottoni che sappiamo che non ci serviranno più.

Ci si può veramente sbizzarrire tra varie dimensioni e vari colori perché la casa degli uccelli diventi bellissima.

Ma i bottoni sono utili anche per la propria, di casa, e ora scopriamo perché.

Come decorare quadri e paralumi grazie al riciclo creativo

È meglio non buttare i vecchi bottoni, che con la giusta dose di creatività possono decorare due comunissimi oggetti di casa: quadri e paralumi.

Una cornice vecchia oppure molto semplice e sobria si potrà infatti trasformare in un oggetto originale e allegro. Per un quadro alternativo, oltre alle classiche foto, si può incorniciare un originale accessorio primaverile.

Per realizzare la cornice del quadro, bisognerà scegliere con cura i bottoni in base allo stile che gli si vuole dare. Se si tratta di un quadretto sobrio ed elegante, si potranno scegliere bottoni a tinta unita. In alternativa, si può pensare di dipingerli in tono con i colori usati per le pareti e il resto dell’arredamento.

Un tocco di gioia e allegria, invece, lo daranno bottoni bizzarri e colorati, adatti soprattutto alle stanze dei bambini.

Gli stessi principi si possono applicare se si decide di decorare un paralume di tessuto. Soprattutto se abbiamo dei vecchi paralumi privi di stile, si possono rimodernare proprio grazie ai bottoni. Inoltre, sarà davvero bello l’effetto di luce che si verrà a creare.

Per entrambe le decorazioni, bisognerà semplicemente attaccare i bottoni alla superficie con una colla adatta al materiale specifico.

