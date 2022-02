Ci sono capi e accessori che col tempo passano di moda o semplicemente non sono più nel nostro stile. Per questo, quando capita di ripescarli dall’armadio nel cambio di stagione, verrebbe voglia di liberarsene subito.

Invece, si potrebbero tenere da parte perché, con qualche semplice trucco creativo, si possono trasformare in magnifiche decorazioni per la casa. Ne sono un valido esempio le sciarpe di lana vecchie e rovinate, utili per realizzare degli elementi decorativi tipicamente invernali.

Quando si va verso la primavera, potrebbero ricomparire i vecchi foulard ormai superati o magari rovinati dall’uso negli anni. Grazie ai loro pattern elaborati, sono perfetti per dare un tocco d’arte e originalità ai muri di casa vuoti e spenti.

Molti lo buttano ma questo accessorio primaverile è la soluzione ideale per decorare le pareti di casa bianche e vuote

Un’idea per usare i vecchi foulard come decorazioni per le pareti è farne dei veri e propri quadri. Si può decidere se appenderli direttamente alla parete con un chiodino per angolo oppure stenderli in un quadro completo di vetro e cornice.

Se si ha più di un foulard, le opzioni decorative aumentano. Si possono ad esempio fare delle composizioni da cucire insieme e appendere al muro. I quadri di foulard staranno benissimo soprattutto nel soggiorno, dove lo stile e i colori si possono riprendere eventualmente anche nei cuscini.

I foulard più grandi possono servire anche come separatori di ambienti nelle stanze piccole, per esempio tra la zona letto e quella da studio.

Alcune idee per decorare la camera da letto con i foulard

Molti lo buttano ma questo accessorio primaverile può servire anche come decorazione per la camera da letto.

Sempre in composizione tra loro, i foulard starebbero benissimo al posto della testiera. Cuciti insieme attorno a un pezzo di gommapiuma si trasformeranno anche in un ottimo poggiatesta. La gommapiuma avanzata sarà utile poi se si ha intenzione di ridipingere casa, quindi è sempre bene tenerla da parte.

Un’altra idea è usare i foulard per creare una testata originale e colorata sullo stile dei classici acchiappasogni. Per farla, basta prendere un’asta oppure un tronco abbastanza lungo e sottile da fissare dietro il letto. Raccogliere un po’ di foulard e annodarli a una delle loro estremità attorno all’asta. In questo modo, si avrà una tendina di foulard che permetterà di avere una bellissima testata senza spendere un euro. Questa tecnica è la stessa che si può usare per riutilizzare le vecchie cravatte.