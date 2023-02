Meglio l’acqua liscia o frizzante per lavare i capelli e fare la skincare? La risposta è sorprendente

Meglio acqua liscia o frizzante per i capelli e per il viso - proiezionidiborsa.it

Forse hai valutato l’ipotesi di usare l’acqua minerale per lavare i capelli e la pelle. Molte persone fanno questa scelta. Ma è bene farlo o bisogna piuttosto optare per quella liscia? Ti daremo la risposta a questa domanda in poche parole. Scoprila!

Al mattino e alla sera detergiamo la nostra pelle con gli appositi prodotti per detergerla, idratarla o farne asciugare il sebo. Circa due volte a settimana, invece, laviamo i capelli per assicurarsi che siano il più possibile lucidi, puliti e profumati.

Nel farlo vogliamo ovviamente ottenere i migliori risultati possibili. Tu stesso probabilmente presti attenzione ai prodotti che usi, dal detergente allo shampoo fino al balsamo o alla crema idratante.

Forse ci hai già pensato, ma devi sapere che anche l’acqua gioca un ruolo importante nella buona riuscita della skincare o del lavaggio dei capelli. Come sai, l’acqua può essere calda o fredda, liscia o minerale. Quale dovresti usare? Appurato che la temperatura migliore per lavare viso e capelli sta nel mezzo, ci resta da sciogliere l’altro dubbio.

Meglio l’acqua liscia o frizzante per lavare il viso e i capelli?

L’acqua frizzante permette di ottenere migliori risultati si fa la skincare che quando si lavano i capelli. I motivi? Scopriamoli subito.

In Corea, dove la cura della pelle ha un’enorme importanza, usare l’acqua frizzante per lavare il viso è un’usanza molto diffusa. Negli ultimi anni è diventata un vero e proprio trend diffusosi anche nel nostro Paese e nelle altre parti del mondo.

Permette infatti di rendere la pelle più compatta e luminosa, migliorandone l’ossigenazione. Inoltre, garantisce una pulizia più profonda della pelle dalle impurità. Come tutte le acque in bottiglia, è anche meno calcarea e contiene elementi che ti aiuteranno ad ottenere un viso più tonico e idratato.

I vantaggi per la tua chioma

Passiamo adesso ai vantaggi che potresti ottenere lavando i tuoi capelli con l’acqua frizzante. Anche questi sono molteplici e notevoli.

Grazie all’acqua frizzante avrai capelli molto più luminosi, grazie anche all’assenza di cloro e ad una minore presenza di calcare. Ti aiuterà anche a togliere il grasso in eccesso dalla tua chioma, eliminando i residui di shampoo dalla tua cute.

Aiuta i tuoi capelli anche durante l’estate

Questo particolare tipo di acqua ti aiuta infatti a ridurre l’effetto crespo ed è pertanto ottimo se hai appena fatto una decolorazione. Si presta perfettamente anche a idratare i capelli durante la stagione estiva, specialmente se ti esponi spesso al sole.

Dunque, meglio l’acqua liscia o frizzante per il viso e per la tua chioma? Abbiamo risposto a questa domanda in poche parole.

Lettura consigliata

Riunione FED dell’1 febbraio: i mercati sono pronti a volare?