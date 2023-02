I prezzi dei mercati azionari ora potrebbero anche impennarsi: quali sono però le condizioni?

Superati indennni il setup del 31 gennaio, che come preventivato da cluster minore di prezzo e tempo non avrebbe portato a grossi scossoni, ora i mercati si apprestano ad affrontare i setup del 7 e 9 marzo. Due cluster mensili ravvicinati, come calcolati dai nostri algoritmi proprietari portano molto probabilmente a un’inversione di tendenza di breve termine. Queste date poi sono collegate al prossimo setup del 17 febbraio. Cosa accadrà? I prezzi dei mercati azionari ora potrebbero anche impennarsi, ma ci sono delle condizioni da rispettare. Scopriamole.

Un movimento di breve termine, ma anche di lungo termine, tende a finire con un gap. Questo è il cosiddetto vuoto di esaustione. Fra il 7 e il 9 si potrebbe arrivare o con un minimo o con un massimo. La probabilità al momento è che si giunga a queste date con un massimo. Queste date poi saranno collegate al giorno 17 febbraio. Cosa accadrà? Vedremo come si arriverà alle prime scadenze, anche se gli indicatori di tendenza girati ancora al rialzo, lasciano intradavere un ulteriore swing positivo fino ad esse.

Attenzione, questi tracciati sono possibili andamenti di breve. Riteniamo per il momento, che la data del 6 marzo potrebbe intercettare un massimo rilevante per il primo trimestre di quest’anno.

Veniamo al breve termine.

I prezzi dei mercati azionari ora potrebbero anche impennarsi, ma vediamo a quali condizioni

Alle ore 17:10 della giornata di contrattazione dell’1 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.210

Eurostoxx Future

4.170

Ftse Mib Future

26.740

S&P 500 Index

4.056,84.

Andamento settimanale previsto

Per il momento il percorso campione si mostra in linea con quello che è realmente accaduto. Vedremo fra oggi e domani. Ricordiamo infatti che stasera la FED deciderà sui tassi, e domani lo farà anche la BCE. Tranne sorprese, eventuali rialzi dei tassi dello 0,25% nel primo caso, e dello 0,50% nel secondo, dovrebbero già essere stati scontati.

Non ci sono motivi che faranno tornare indietro i mercati di lungo termine: i livelli da monitorare

Ecco i livelli che manterranno il trend settimanale al rialzo:

Dax Future

14.961

Eurostoxx Future

4.123

Ftse Mib Future

26.320

S&P 500 Index

4.015.

