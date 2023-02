Il pulsante segreto della lavatrice: premilo e asciugherà i tuoi panni in un battito di ciglia!

Chi ha detto che hai bisogno di un’asciugatrice se vuoi asciugare il bucato in fretta? Grazie ad un pulsante segreto di cui tutte le lavatrici sono dotate potrai farlo in un battito di ciglia. Scopri questo trucco incredibile e che ti farà risparmiare molto tempo.

Il binomio lavatrice e asciugatrice è presente in tantissime case. Permette, in effetti, di lavare e poi asciugare i panni in pochissimo tempo. Tuttavia, forse non sai che puoi farlo anche con la sola lavatrice. L’importante è che tu conosca il pulsante segreto di cui ti stiamo per parlare.

Dopo aver fatto la lavatrice nella fascia di orario migliore per risparmiare ricorda di premerlo e di seguire le poche e rapide indicazioni che ti daremo.

Il pulsante segreto della lavatrice: i tuoi panni saranno asciutti in un battibaleno e con zero fatica, è incredibile!

Il tasto di cui stiamo parlando è quello della centrifuga. Sicuramente lo usi spesso ma non hai mai immaginato di poterlo usare per asciugare il tuo bucato.

La sua funzione nascosta ti tornerà utilissima durante questo inverno. Non avrai mai più bisogno di un’asciugatrice o di far asciugare i panni vicino al termosifone, un’abitudine sbagliata che ti fa spendere più soldi di bolletta.

Quindi, come devi usare il pulsante della centrifuga per sfruttarne la funzione nascosta? Spieghiamolo in poche parole e in modo semplice.

Il procedimento in pochi passi

Prendi un asciugamano di spugna dal discreto spessore. Deve essere completamente asciutto e pulito.

Arrotolalo, apri lo sportello e mettilo all’interno della lavatrice assieme ai panni che vuoi far asciugare. In seguito richiudilo e aziona la centrifuga alla massima potenza. L’asciugamano di spugna assorbirà tutta l’umidità in eccesso.

Al termine della centrifuga estrai i panni dalla lavatrice. Fatto ciò, falli asciugare per qualche minuto appendendoli in casa e ovviamente lontani dai termosifoni. Vedrai che saranno pronti in un battito di ciglia.

Se vuoi far asciugare il bucato con questo trucchetto evita di fare ciò

Assicurati di controllare che la lavatrice non sia troppo piena di panni, specialmente se si tratta di capi di grandi dimensioni, come potrebbe esserlo una coperta invernale. Altrimenti, l’asciugamano non riuscirà ad assorbire l’umidità in eccesso e quindi non potrai farli asciugare nel giro di pochi minuti.

Dunque, grazie alla funzione segreta del tasto della centrifuga risparmierai davvero tantissimo tempo senza spendere soldi per comprare un’asciugatrice: due piccioni con una fava!