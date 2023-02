La riunione FED potrebbe far volare i mercati-proiezionidiborsa.it

Mentre tutti aspettavano la recessione, il dato sul PIL e molti indicatori predittivi dicono diversamente. Tutto come preventivato dai nostri studi delle serie storiche e dell’analisi dei fondamentali dell’economia. Lo stesso Powell nell’ultimo discorso ha fatto intendere che la FED attendesse un atterraggio morbido dell’economia nel corso del 2023. Chi ne sapeva meno del Presidente della Banca centrale americana invece, era più certo di una recessione. Riunione FED dell’1 febbraio: i mercati sono pronti a volare?

Le probabilità a favore

Si attende e si dà per scontato un rialzo dei tassi dello 0,25%. Nel corso del 2023 ci potrebbe anche stare qualche altro aumento, ma molto probabilmente i rialzi saranno inferiori e di portata molto minore a quelli del 2022. L’inflazione frattanto dovrebbe continuare a rientrare, e in un contesto di crescita moderata ma sempre crescita, i mercati azionari potrebbero volare come da previoni delle serie storiche.

Sarà così? Questi sono i calcoli statistici poi si vedrà se i grafici confermeranno o meno.

Torniamo al breve termine.

La seduta di contrattazione del 31 gennaio si è chiusa in rialzo a Wall Street e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.086,04

Nasdaq C.

11.584,55

S&P 500

4.076,60.

Al momento si continuano a non ravvisare particolari pericoli.

Riunione FED dell’1 febbraio: i livelli da monitorare

Ecco i livelli che per oggi manterranno il trend al rialzo fra oggi e domani:

chiusure giornaliere superiori a

Dow Jones

33.635

Nasdaq C.

11.341

S&P 500

4.013.

Cosa attendere per la giornata odierna?

Un certo nervosismo ma poi la chiusura dovrebbe essere positiva. Domani ci sarà la BCE, e quindi alle incertezze dei mercati europei dei prossimi giorni, la Borsa di Wall Street farà la parte del leone. La nostra view, come da nostre previsioni decennali, fa ritenere che ad ottobre sia iniziato un bull market di diversi anni. Vedremo poi cosa accadrà di volta in volta.

Ti potrebbe interessare anche

I più costosi apparecchi acustici secondo gli esperti: fasce di prezzo e marche