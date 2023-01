Potresti avere diritto al conto corrente gratuito per i pensionati! Ma quali sono le condizioni?

La vita dei pensionati non è sempre facile. Ognuno ha la propria storia contributiva e retributiva, ma sono in tanti a trovarsi a vivere con poca liquidità. Per fortuna esistono delle agevolazioni economiche da conoscere.

In pochi forse conoscono la possibilità di aprire un cosiddetto conto base gratuitamente e senza pagare per l’imposta di bollo per ricevere la propria pensione. Questa tipologia di conto stato introdotta con il Decreto Ministeriale 70/2018, per far fronte alla necessità di apertura di un conto bancario o postale per il ritiro della pensione anche da parte di quanti non utilizzano quasi per nulla i servizi collegati. Si tratta anche di un metodo intelligente e pratico per evitare le lungaggini relative al ritiro presso lo sportello delle Poste. Un rituale che unisce milioni di Italiani a inizio mese e che oltre alla perdita di tempo costituisce talvolta un rischio.

Ben più comodo è l’accreditamento su un conto corrente, tanto più se gratuito. Potresti avere diritto al conto corrente gratuito per i pensionati, ma magari non sai come fare per ottenerlo.

Poche operazioni consentite, ma essenziali

I requisiti per richiedere l’apertura di un conto base, come si può immaginare, sono perlopiù di natura economica. Per aprirlo occorre ricevere un trattamento pensionistico inferiore ai 18.000 euro annuali lordi (tredicesima inclusa). Si tratta peraltro di una situazione estremamente diffusa. L’ISTAT, infatti, calcola che circa 5,3 milioni di Italiani percepisce una pensione inferiore ai 1000 euro al mese. Anche se la speranza è che con le nuove manovre IRPEF entro l’estate ci saranno anche aumenti di pensioni per molti.

Inoltre, il conto corrente non deve essere finalizzato alla gestione della propria attività professionale, economica o finanziaria. Non a caso non si possono collegare al conto altri servizi quali l’erogazione di una carta di credito oppure il rilascio dei moduli degli assegni. Allo stesso modo è esclusa la richiesta di ulteriori forme di finanziamento nei confronti dell’istituto. Il numero di attività eseguibili è delimitato: ad esempio sono limitati i versamenti degli assegni e dei contanti, il ritiro del contante presso lo sportello, oppure la ricezione o l’invio dei bonifici SEPA. Chiaramente le giacenze non sono remunerate, ma si ha diritto all’utilizzo della carta di debito e non c’è alcun rischio nelle giacenze se non quello, meramente teorico, del mancato rimborso al correntista da parte della banca.

È richiesta poi una dichiarazione annuale, solitamente entro fine maggio, contenente la conferma dell’entità del trattamento pensionistico. Per sintetizzare, sebbene sia molto limitata l’utilizzabilità concreta del conto base, comunque può consentire ai pensionati di ricevere la propria pensione senza costi (eccezion fatta per il canone amministrativo annuale di circa 10 euro), con la sicurezza e la velocità propria di un conto corrente.

Per richiederlo è possibile presentarsi presso le filiali della propria banca. La procedura riguarderà l’attestazione di non titolarità di un altro conto per il pagamento, e di quello relativo all’entità della propria pensione che, tredicesima inclusa, non potrà superare i 18.000 euro lordi annui.

