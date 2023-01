Da un’analisi dei settori più volatili del listino milanese scopriamo che, in questo inizio anno, chi ama il rischio in Borsa non può non preferire il settore bancario. La volatilità per questo settore, infatti, è pari a circa il 40% seguito a ruota da quello tecnologico e da quello dei servizi finanziari. In questo articolo ci concentreremo sul titolo Banco BPM.

Cos’è la volatilità di uno strumento finanziario?

La volatilità è uno dei possibili indicatori attraverso i quali misurare la variazione di prezzo di un asset in un periodo di tempo specifico. È utilizzato principalmente per stabilire qual è la percentuale di rischio di un asset: più la volatilità è alta, più l’operazione di trading sarà considerata rischiosa.

La volatilità può essere un aspetto positivo o negativo per gli investimenti. Uno strumento molto volatile, infatti, andrà incontro a movimenti ampi che, se ben individuati, potrebbero portare a guadagni importanti. Ovviamente, se si è dalla parte sbagliata si può andare incontro a perdite superiori alla media. Ecco perché la volatilità costituisce sempre un fattore di rischio che deve essere valutato prima di investire.

Nel caso specifico di Banco BPM la volatilità giornaliera + del 3,79%.

Chi ama il rischio in Borsa non può non preferire il settore bancario: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Banco BPM

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 13 gennaio in area 3,683 euro, in rialzo del 2,96% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è saldamente rialzista sia con le medie incrociate al rialzo che con lo SwingTrading Indicator in posizione rialzista. Al momento, quindi, non si vedono ostacoli all’orizzonte lungo il cammino che potrebbe portare a nuovi massimi su livelli che non si vedono dal 2016.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista della valutazione, qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Banco BPM risultano essere sottovalutate, con la sottovalutazione che può arrivare anche a oltre il 50%. Ad esempio, il rapporto prezzo su fatturato, pari a 1,6x, indica che il titolo Banco BPM sia sottovalutato ed esprime una sottovalutazione di oltre il 50% rispetto al settore di riferimento.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 15% circa.

