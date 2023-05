Meglio i kiwi dalla polpa verde o gialla? Ecco la risposta più un trucchetto per far maturare quelli acerbi

Ti sei mai chiesto qual è la differenza tra i kiwi dalla polpa verde e quelli dalla polpa gialla? Sono uguali o hanno diverse proprietà? Se pensi che la differenza sia solo nella forma ti sbagli di grosso. Scopriamo insieme le loro caratteristiche principali.

Quante volte, da piccoli, i nostri genitori ci hanno ripetuto che mangiare la frutta e la verdura ci avrebbe aiutato a diventare più forti e a crescere velocemente?

In effetti, questi due prodotti sono ricchi di elementi essenziali che potrebbero migliorare la qualità della vita e allontanare le malattie.

Vitamine, minerali, fibre sarebbero utili per la salute dei bambini ma anche degli adulti.

Le proprietà nutrizionali del kiwi

Soprattutto nei cambi di stagione la Vitamina C aiuterebbe a rafforzare il sistema immunitario. Non solo una buona spremuta di arance, ma anche i kiwi sono un vero e proprio toccasana. Gli esperti affermano che ne sono sufficienti 2 al giorno per coprire il fabbisogno giornaliero di Vitamina C.

Ma il kiwi sarebbe anche ricco di fibre utili per la salute dell’intestino. Inoltre, il ridotto contenuto di grassi lo renderebbe un alimento perfetto da consumare anche in dieta.

Meglio i kiwi dalla polpa verde o gialla? Ecco le differenze principali

Il kiwi è un alimento originario della Cina, poi introdotto in Nuova Zelanda.

Buccia marrone e sapore leggermente acidulo. Siamo abituati a pensare al kiwi come ad un frutto dalla polpa verde. Ma negli ultimi anni c’è stata una progressiva diffusione anche dei kiwi dall’interno giallo.

Pensi che le 2 varietà siano uguali?

Già dal primo sguardo ci si accorge di una principale differenza. La buccia della varietà gialla è priva di peluria e meno dura rispetto a quella verde. Inoltre, ha anche una forma più allungata.

Ma passiamo al gusto.

Il kiwi giallo è più dolce e meno acidulo rispetto a quello dalla polpa verde. È perfetto, perciò, da utilizzare nei dessert, per le torte e per i gelati.

Le due varietà hanno delle proprietà nutrizionali abbastanza simili. Ma la presenza della vitamina C sarebbe più alta in quella gialla.

Quindi meglio i kiwi dalla polpa verde o gialla? In realtà, la scelta di una o dell’altra varietà dipende molto dai nostri gusti personali.

Kiwi troppo acerbi? Ecco un metodo per farli maturare in fretta

Spesso ci accorgiamo di aver acquistato dei kiwi ancora troppo duri e acerbi.

Cosa fare per accelerare il processo di maturazione?

Meglio conservare i kiwi a temperatura ambiante, ponendoli all’interno di un sacchetto di carta o in una cassettina di legno. Ma facciamo attenzione, evitiamo di esporli alla luce diretta del sole perché potrebbero marcire velocemente.

Per accelerare la maturazione, mettiamo in pratica un vecchio trucchetto della nonna.

Posizioniamo vicino ai nostri kiwi una mela (anche una banana). Questo frutto ha la capacità di emettere una certa quantità di etilene che aiuterebbe a velocizzare il processo di maturazione.

Un rimedio casalingo ma sempre molto efficace ed utile.