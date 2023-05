Sogni le spiagge paradisiache delle Maldive ma non puoi permettertele? Ecco 3 mete economiche dove prenotare questa estate

Cerchi idee su dove passare le prossime ferie estive ma non vuoi spendere tanto? Lo sapevi che ci sono posti economici che non hanno nulla da invidiare alle Maldive? Ecco alcune soluzioni se hai il budget limitato!

Vuoi concederti una vacanza all’estero in posti meravigliosi che vedi solo sulle foto di Instagram? Non serve mettere da parte cifre folli e soprattutto non devi per forza andare dall’altro capo del Mondo. Esistono tantissimi luoghi non troppo distanti dall’Italia dove andare in vacanza a meno di 300 €. Vediamone qualcuno se stai cercando spiagge paradisiache come quelle delle Maldive o delle Canarie.

Sogni le spiagge paradisiache delle Maldive prova queste low cost

Le chiamano le Maldive dello Jonio, sono a due passi dall’Italia e hanno prezzi super economici. Stiamo parlando delle spiagge di Ksamil, in Albania, proprio di fronte a Corfù. L’Albania è il posto ideale se cerchi una vacanza economica ma non vuoi rinunciare alle bellezze della natura. Se ti sbrighi a prenotare riuscirai a spendere pochissimo anche se vuoi partire per Ferragosto. Ci sono ancora camere con vista mare ancora disponibili a 120€ a notte per il weekend prima del 15 agosto.

Passiamo poi alla Grecia, precisamente alle spiagge di Elafonissi nella stupenda isola di Creta. La bellissima spiaggia dalla sabbia finissima che in alcuni punti ha sfumature rosa incredibili. Un posto perfetto per chi vuole godersi il mare cristallino e scoprire nuovi luoghi. Vuoi dormire vicino alla spiaggia senza spendere tanto? Nessun problema, qui i prezzi si aggirano intorno ai 190 € per due notti in alta stagione, incredibile.

Finiamo poi con un’isola così vicina all’Italia che si può raggiungere in pochissimo tempo, la Corsica. Una delle spiagge più belle è sicuramente quella di Palombaggia non molto distante da Bonifacio. Tutta la costa Sud e Sud-Est della Corsica ricorda moltissimo le bellissime spiagge sarde. I prezzi? Leggermente più alti nel mese di agosto rispetto alle altre due opzioni, ma ci sono anche soluzioni a 300 €.

Non vuoi andare all’estero? Scopri queste spiagge in Italia

Anche in Italia non mancano mete più o meno turistiche che sembrano posti esotici lontani e bellissimi. Qualche esempio? La Spiaggia La Pelosa a Stintino, in Sardegna è sicuramente tra queste bellezze incredibili. Oppure, la famosissima Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, acque cristalline di un colore azzurro che sembra un dipinto. O ancora, le altrettanto famose Maldive del Salento, molto amate soprattutto dai giovani. Ecco quindi, se sogni le spiagge paradisiache delle Maldive e vuoi spendere poco ecco qualche alternativa. Non ti resta che scegliere la tua prossima meta e prenotare per le ferie. Prima prenoti e prima troverai offerte pazzesche per spendere ancora meno!