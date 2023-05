Ti danno una casa sul mare e 500 euro al mese se ti trasferisci in quest’isola paradisiaca ricca di bellezza e dalle acque cristalline

C’è un’isola in Europa in cui ti offrono una casa, un terreno e 500 euro al mese per viverci. Si tratta di un posto straordinario che si trova in Grecia.

Negli anni, molti luoghi che ormai sembravano deserti hanno provato a ripopolarsi. E lo hanno fatto con dei Comuni che offrivano case a 1 euro o una somma ingente di denaro per trasferirsi e ricominciare la propria vita lì. Questa è, senza alcuna ombra di dubbio, un’ottima strategia per attirare nuove persone. In particolare, c’è un luogo che non dovremmo assolutamente sottovalutare. E che è davvero bellissimo. Si tratta di un’isola in Grecia che ci rapirà per la sua bellezza.

Anthykhera, l’isola del Peloponneso in cui forse vorresti vivere anche tu

Se dunque pensavi di trasferirti all’estero, questa può essere di certo un’opzione da tenere in considerazione. L’isola di Anticitera, situata a sud del Peloponneso e vicina alla più grande isola di Creta, è una destinazione affascinante con paesaggi e bellezze naturali paragonabili a isole più famose e turistiche. Nonostante la sua popolazione di soli 20 abitanti, la chiesa locale ortodossa ha lanciato una campagna per contrastare lo spopolamento dell’isola. La campagna offre alle famiglie che decidono di trasferirsi ad Anticitera uno stipendio mensile di 500 euro per 3 anni, un terreno per aprire un’attività e una casa. Questo progetto mira a incoraggiare l’insediamento di nuovi residenti sull’isola e a dare loro opportunità economiche.

Cosa fare ad Antykhera, la bellissima isola

Anticitera è una piccola isola di circa 20 metri quadrati, caratterizzata da una natura intatta e un unico villaggio. Le sue spiagge nascoste e le acque cristalline sono perfette per il diving, mentre la campagna circostante emana l’aroma di rosmarino ed elicriso, il fiore del sole. Nonostante non sia una meta turistica rinomata, Anticitera è conosciuta per un relitto antico, il Relitto di Anticitera, che ha permesso il ritrovamento di preziosi bronzi classici come l’Antikythera Ephebe e l’Antikythera Mechanism, considerato il primo computer mai costruito.

Ti danno una casa sul mare e uno stipendio in questa isola: ecco i requisiti che devi avere

Per trasferirsi ad Anticitera e beneficiare degli incentivi offerti, è necessario soddisfare determinati requisiti. L’obiettivo principale è attirare famiglie con bambini e giovani, poiché l’isola era principalmente abitata da pensionati prima del lancio della campagna per il ripopolamento. Bisognerà, quindi, avere almeno 2 figli e passare l’esame con la chiesa ortodossa. Fatto ciò, ti danno una casa sul mare e uno stipendio che può aiutarti ad ambientarti in questo paradiso unico.