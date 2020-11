Tra gli sfizi della buona cucina non possono mancare i medaglioni di zucchine e scamorza che rallegrano la tavola in poco tempo e soprattutto in modo semplice e gustoso. Realizzare il piatto, proposto questa sera dal Team di ProieizionidiBorsa nella sua rubrica dedicata ai Lettori più golosi, è davvero un gioco da ragazzi. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

650 g di zucchine;

250 g di scamorza o provola asciutta;

50 g di pangrattato;

2 cucchiai di grana;

noce moscata;

sale, pepe e olio extra vergine d’oliva q.b.

Per impanare

1 uovo;

pangrattato q.b.

Medaglioni di zucchine e scamorza, fantasie filanti pronte in pochi minuti. Procedimento

Per preparare medaglioni succulenti e friabili, innanzitutto, è necessario lavare, sbucciare e tagliare a julienne le zucchine. Inserire le sottili fette di zucchine in una ciotola e aggiungere un pizzico di sale. Mescolare e leggermente schiacciare con un cucchiaio. A questo punto grattare con la grattugia anche la scamorza. Molto consigliato è anche l’utilizzo della provola in sostituzione alla scamorza. Una raccomandazione: la provola, prima di essere aggiunta al composto di zucchine, dovrà essere strizzata per bene per eliminare il liquido in eccesso.

Successivamente, condire con una spolverata di noce moscata e una di pepe. Infine, aggiungere il pangrattato e mescolare con cura con un cucchiaio. Successivamente il passaggio della ricetta più divertente da condividere anche con i più piccoli di casa che saranno felici di diventare chef per un giorno, dando una mano in cucina,

Staccare dall’impasto una piccola porzione, schiacciarla e modellarla per formare un medaglione. Una volta svolta questa operazione per tutti i medaglioni, questi andranno immersi nell’uovo e poi passati nel pangrattato. Disporre i dischetti in una teglia ricoperta da carta da forno e spennellare ciascun medaglione con l’olio extra vergine d’oliva. Infine, infornare a 180° per circa 30 minuti. Girare di tanto in tanto per far cuocere in maniera omogenea. Ed ecco che i medaglioni prenderanno vita, profumatissimi e fragranti termineranno in un batter d’occhio.

