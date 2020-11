Il caffè è un rituale seguito dalla maggior parte delle famiglie italiane. Sentire il suo aroma la mattina, regala a tutti buon umore e un buon inizio giornata.

Spesso però capita di dover buttare il caffè preparato la mattina, perché non consumato completamente o perché non piace berlo freddo. Ecco come utilizzare il caffè avanzato della caffettiera moka in cucina e per pulire:

Farne cubetti di ghiaccio

È un utilizzo indicato principalmente per il periodo estivo, quando si gradisce del buon caffè freddo.

Si può allungare il caffè freddo con dei cubetti di ghiaccio di caffè.

Liquore al caffè

Il liquore al caffè è molto buono. Prepararlo non è difficile. Per ogni 100/ml di caffè occorrono 100/ml di di alcool a 90 gradi. Lo si può servire a tavola a fine pranzo o cena.

Granita di caffè

La granita di caffè, magari con sopra la panna montata è una vera delizia!

Crema di caffè

La crema di caffè è un ottima soluzione per poter utilizzare avanzi di caffè. Questa ricetta prevede l’utilizzo della panna montata.

Pulizia delle griglie e degli utensili del barbecue

Il caffè è ottimo per sgrassare e pulire le griglie, gli utensili del barbecue e le piastre del forno.

Irish caffè

Possiamo utilizzarlo per la preparazione di questo cocktail, ottimo da sorseggiare nelle fredde serate invernali.

Altri metodi di come utilizzare il caffè avanzato della caffettiera moka in cucina e per pulire?

Marinature

Il caffè amaro è ottimo per marinare le carni sia rosse che bianche. Per eseguire questa marinatura occorrono: caffè nero, olio ,zucchero di canna e pepe nero.

Pulizia dei fornelli da cucina

Il caffè ha potere abrasivo e sgrassante. Lo si può versare sul piano cottura e su tutti quegli angoli dove si accumula il grasso e le incrostazioni. Il risultato sarà quello di una brillantezza unica.

Concimazione del giardino

Il caffè amaro può essere utilizzato per per la concimazione delle piante. Con la sua aggiunta si vedranno le piante crescere in modo rigoglioso.