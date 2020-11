Un antipasto d’autunno per rallegrare le tavole imbandite di tutta Italia. In un periodo difficile e delicato come quello in cui stiamo vivendo, a causa della convivenza con il coronavirus, il piacere del cibo resta una delle certezze a cui non si vuole rinunciare. A cambiare, però, è l’approccio alle preparazioni. La parola d’ordine è risparmio. E perché non risparmiare con gusto? Con questa ricetta deliziosa e conveniente il successo è assicurato. Un ottimo mix di “croccantezza” e morbidezza pronto in poche mosse. Di seguito, ecco tutto l’occorrente per realizzare circa una ventina di squisite polpette.

Ingredienti

1 uovo;

250 g di zucca;

250 g di ricotta;

60 g di pangrattato;

olio extra vergine d’oliva q.b.;

Sale e pepe q.b.

Polpette veloci di zucca e ricotta, un mix perfetto di fragranza e morbidezza. Procedimento

Per realizzare circa una ventina di polpette di zucca e ricotta, innanzitutto, bisogna lavare, sbucciare e tagliare a pezzetti la zucca. Poi, traferire la zucca in una teglia leggermente oleata con olio d’oliva e infornare per circa 20 minuti a 170°. Questo passaggio servirà per far cuocere e ammorbidire la zucca che successivamente andrà trasferita nuovamente in una ciotola e schiacciata con l’aiuto di una forchetta. Aggiungere l’uovo interno e amalgamare con cura. Subito dopo, aggiungere la ricotta e più o meno 50 g di pangrattato. Mescolare per bene ed energicamente per qualche minuto. A questo punto, il cuore delle polpette è pronto.

Con i palmi delle mani formare all’incirca 20 polpette. Queste ultime dovranno essere passate nel restante pangrattato e infine dovranno essere cotte al forno. Infornare ad una temperatura di 180°C per 15 minuti. Di tanto in tanto le polpette andranno girate per far cuocere in maniera omogenea tutti i lati. Una volta cotte, le polpette andranno servite caldissime, così da assaporare la vera fragranza delle piccole prelibatezze al forno.

