In cucina è bene cercare evitare gli sprechi cucinando ciò che verrà effettivamente consumato, così da limitare gli scarti durante la preparazione dei piatti. È possibile dopo aver preparato una crema pasticcera, una pasta frolla, o una qualsiasi altra ricetta, che avanzino degli albumi. Bene, se non servono nell’immediato, si possono congelare nelle formine del ghiaccio, verrà comunque il momento di doverli utilizzare. Perché non gettare gli albumi avanzati si preparano deliziose ricette salate e dolci è importante per la salute di ciascuno. Infatti, non dimentichiamo che l’albume ha molti nutrienti, è proteico e povero di grassi. In cucina è indispensabile per realizzare molte ricette. Serve a compattare gli ingredienti, per preparare le glasse e alcuni piatti proteici, per essere montato a neve, cotto al forno e tanto altro.

Ecco perché non bisogna buttare gli albumi delle uova

Utilizzandoli a è possibile realizzare diverse ricette dolci e salate. La Redazione di ProiezionidiBorsa ne illustrerà alcune ai lettori.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Meringhe salate

Procedimento

Montare gli albumi a neve senza mettere lo zucchero.

Aggiungere del formaggio grattugiato, un po’ di pepe nero e, se si gradisce, qualche spezia o erba aromatica essiccata.

Disporre le meringhe su un vassoio foderato con della carta da forno e cospargerle con un po’ di formaggio grattugiato.

Infornare a 130 gradi per venti minuti o fino a quando non saranno asciutte.

Angel cake all’arancia e vaniglia

L’Angel Cake è una torta leggera, la cui preparazione non prevede l’utilizzo di tuorli d’uovo, di olio o burro.

a) 430 g. di albumi;

b) 240 g. di zucchero;

c) 180 g. di farina 00;

d) 1 baccello di vaniglia;

e) una buccia grattugiata di tre arance;

f) 30 ml. di succo di arancia;

g) 2 g. di sale;

h) 8 g. di cremor tartaro (agente lievitante che è possibile acquistare nei supermercati più forniti).

Procedimento

In una ciotola montare gli albumi con 160 g. di zucchero, il cremore di tartaro e i semi di vaniglia.

Porre in una seconda ciotola la farina e 80 g. di zucchero e mescolare.

Versarlo negli albumi montati a neve e mescolare delicatamente.

Aggiungere la buccia grattugiata dell’arancia, il succo di arancia e il sale, continuando a mescolare delicatamente.

Versare il composto nello stampo per gli Chiffon cake di diametro di 20 cm., senza imburrarlo e senza infarinarlo.

Infornare nel forno preriscaldato a 170 g. per 50 o 60 minuti. Fare la prova dello stecchino per verificare l’avanzamento della cottura.

Una volta cotto, sfornare, farlo raffreddare, metterlo a testa in giù per un paio di ore e staccarlo dal ruoto aiutandosi con un coltello.

Inoltre, gli albumi di uovo possono essere utilizzati per la preparazione di:

a) crêpes;

b) biscotti al burro;

c) torta di mele e yogurt;

d) riso alla cantonese;

e) besciamella;

f) patate al forno;

g) pollo alle mandorle.

Ecco, quindi, perché non bisogna buttare gli albumi delle uova.