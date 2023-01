Le tue occhiaie sono così nere che spaventeresti chiunque? Prova il miglior correttore anche per pelli mature

Ogni mattina le tue occhiaie sono sempre più scure e la pelle spenta? Scopriamo alcuni segreti di bellezza per un viso sempre fresco e luminoso.

In queste giornate grigie, anche il nostro viso potrebbe sembrarci più spento. Il vento, il freddo e, in generale, il meteo avverso potrebbero avere reali ripercussioni anche sulla pelle della nostra faccia.

Il risultato è una pelle dalle tonalità ingrigite, più secca e, come se non bastasse, con evidenti occhiaie nere brutte da vedere. Tutto ciò è alquanto tipico in questo periodo, e non dovrebbe spaventarci.

Certamente, però, ciò che potremo fare sarà cercare di fare del bene alla nostra pelle, coi trattamenti più corretti. Oltre ad una corretta detersione del viso quotidiana, a base di un buon latte detergente per nutrire la nostra pelle, bisognerà dedicarsi con pazienza anche al make up.

Nulla di particolarmente impegnativo o difficile da realizzare, poiché basterà utilizzare i cosmetici giusti. Concentriamoci, quindi, sul re dei trucchi, quello che renderà subito la nostra pelle realmente più compatta e luminosa.

Le tue occhiaie sono così nere che spaventeresti chiunque? Ecco quale prodotto usare

Ogni mattina, quando ci svegliamo, la prima azione che dovremmo fare per la cura del nostro corpo è lavarci il viso.

È un atto molto semplice, ma davvero utile per riconnetterci col mondo, e darci lo sprint per iniziare la nuova giornata.

L’acqua è l’elemento essenziale, quello che ci aiuta a eliminare i residui biologici prodotti durante la notte, ma non solo. Lavarsi il viso con acqua, infatti, aiuterebbe a ridurre il gonfiore, rendendoci subito più belli e presentabili.

Dopo questo passaggio, bisognerà passare alla stesura della crema. Ognuno di noi dovrà scegliere quella più adatta al proprio caso, in base alla texture della propria pelle, ma anche a seconda dell’età.

Per pelli mature con rughe e segni del tempo evidenti

La crema migliore non è quella che costa di più, ma quella che fa meglio alla nostra pelle. Basti pensare che alcuni si preparano la crema fai da te direttamente a casa, con ingredienti semplici e naturali.

Per le pelli mature, però, l’attenzione deve sicuramente essere maggiore. Quando il tempo passa e la pelle invecchia, ha bisogno di cure maggiori per migliorare i segni del tempo visibili, come rughe e discromie.

In questi casi, per nascondere i fisiologici cedimenti della pelle, potremo utilizzare il correttore perfetto per le pelli mature. Ciò che dovremo cercare nei negozi di prodotti di estetica è il correttore opaco a lunga tenuta con vitamina E, possibilmente waterproof.

Questo correttore dura fino a 15 ore, per una tenuta davvero strepitosa. Se sceglieremo un prodotto waterproof avremo un’ulteriore garanzia, visto che il prodotto rimarrà lì anche se suderemo.

Altri fattori importanti

Oltre ad utilizzare un buon correttore, l’idea sarà anche seguire alcune piccole buone abitudini nella vita di tutti i giorni. In particolare, sarà meglio evitare le sigarette, per ridurre al minimo gli effetti dannosi del fumo sulla pelle.

Oltre a questo, è importante ricordare che la quantità di ore di sonno raccomandata è di circa 7-8 a notte.

Infine, se le tue occhiaie sono così nere, consigliamo di usare anche un buon contorno occhi, come quello alla centella asiatica. Quest’ultima, infatti, lenisce e calma la pelle, diminuendo gonfiori e borse.