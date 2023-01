Ecco i pantaloni donna da avere, l’ultimo fashion trend del momento

Tantissimi i modelli e tantissime le fantasie che possiamo avere sui nostri pantaloni. Dai pantaloni cargo fino a quelli slim, passando per la zampa di elefante. E poi ancora righe, patch e pied de poule. Ma qual è la fantasia che sta spopolando oggi?

Potevano forse, un tempo, essere associati alla notte, ma oggi stanno spopolando tra i VIP. Sarà che il confine tra outfit da casa e quello outdoor è sempre più invisibile, e così il modello dei pantaloni a quadri sta facendo impazzire tutti e tutte. La moda pijamas cresce sempre di più ed esce fuori dal letto alla conquista delle strade urbane. Ma non dobbiamo avere nella mente l’idea di un look da notte traslato per il giorno, perché i pantaloni che vanno ora di moda ricorderanno solo le stelle in cielo. Avranno invece dei tagli molto più luxury, dei fit più avvolgenti e dei materiali premium.

Fantasia a quadri

Di pantaloni a quadri ce ne sono veramente tanti. Possiamo averli grandi, possiamo averli piccoli e possiamo anche averli sovrapposti. Alcune volte hanno poi anche un nome. Ad esempio uno molto noto è il principe di Galles che è un particolare disegno dei tessuti in lana degli abiti da uomo, e oggi anche da donna, caratterizzato dall’incrocio di quadri grandi e piccoli.

Vediamo poi il famoso tartan, che è il classico tessuto a quadrettoni che ricorda il tipico gonnellino scozzese. E con questo sono state realizzate diverse gonne. Un momento cruciale per lo sviluppo sociopolitico del tartan è arrivato con gli anni Settanta quando da tessuto si trasforma in un oggetto legato ad alcuni movimenti culturali, come il Punk. Impossibile allora non citare Vivienne Westwood, storica stilista che ha lanciato nella moda il Punk. E ancora il vichy, dove i quadretti si rimpiccioliscono quasi a sparire in un pattern delicato e chic.

Ecco i pantaloni donna da avere, i modelli da non perdere

Vediamo adesso alcune proposte fashion di pantaloni a quadri che possiamo trovare online oppure negli store fisici. Dalla fantasia multicolore e scozzese sono i pantaloni in flanella di Acne. Dei veri fuori classe a vita alta, a gamba dritta e dal fit regular.

Emporio Armani punta tutto sul colore e sui maxi quadri multicolore. Sempre di flanella e con la fantasia scozzese, ma dalle tonalità grey, sono invece i pantaloni in flanella di Marni. Dei pants a vita alta, a gamba svasata, con cinturini e che presentano una vestibilità ampia. Super chic e delicati sono invece quelli di Burberry in fresco di lana, fantasia principe di Galles e gamba a cono. Ecco i pantaloni donna d’avere ultimo trend dell’inverno da portare in strada che stanno benissimo anche con le sneakers.