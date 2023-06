Matrimoni in estate: 5 look comodi con o senza tacchi per essere eleganti e non sudare

Matrimoni in estate, ecco 5 look comodi-proiezionidiborsa.it

Anche quest’estate sei stata invitata ad un matrimonio e temi di soffrire il caldo? Ecco gli outfit giusti per te.

È arrivata l’estate e questo ci rende contenti per diversi motivi, primo fra tutti l’avvicinarsi di uno dei momenti più attesi dell’anno: le vacanze estive. Inoltre, potendo contare su un meteo generalmente favorevole, si moltiplicano le occasioni per concedersi qualche gita fuori porta o fare weekend lunghi. Inoltre, qualche fine settimana potrebbe essere dedicato ai festeggiamenti per qualche sposalizio fissato proprio nei mesi estivi. E se decidere cosa indossare ad un matrimonio è di base una grande sfida, è ancora più difficile quando il caldo comincia a farsi sentire.

Bisogna chiaramente evitare dei vestiti troppo scollati, ma allo stesso tempo non soffrire il caldo e naturalmente essere eleganti. Quindi, se anche tu non sai come vestirti ai matrimoni in estate: 5 look comodi con o senza tacchi da cui prendere spunto.

Vestito o completo?

Ovviamente, l’opzione più gettonata per risolvere il problema di cosa indossare è il vestito: essendo un pezzo unico, non implica di pensare ad abbinamenti. In ogni caso, si fa presto a dire vestito: bisogna capire quale modello valorizza meglio il fisico e quali stampe sono più alla moda. Per essere sicura di non sbagliare, potresti orientarti su un grande classico per queste occasioni: il maxi dress a stampa floreale. Che sia lungo o midi, con maniche corte o a sbuffo, e di qualunque taglio si tratti, è un vero porto sicuro quando sei indecisa. Per valorizzarlo al meglio, poi, ti basterà semplicemente abbinarlo ad un paio di sandali gioiello con tacco medio o basso e ad una pochette raffinata.

Se invece vuoi cambiare un po’ rispetto alla solita stampa a fiori, concediti un wrap dress dai toni delicati, perfetto per nascondere fianchi e pancetta. Abbinalo a un paio di sandali dai colori vitaminici e impreziosisci il look con qualche gioiello in oro o argento. Se invece sei un tipo sportivo e non ti va di indossare abiti lunghi ai matrimoni, punta sui completi colorati dalle stampe vivaci. Questo tipo di power suit è uno dei più alla moda per la stagione, fatto di tessuti freschissimi: seta, satin, misto pizzo e perfino macramè. E per completare il look non devi fare altro che abbinare una pochette altrettanto colorata e un paio di sandali oro dell’altezza che preferisci.

Inoltre, a proposito di power suit, perché non provi quella in lino? Adatta soprattutto per i matrimoni organizzati in giornata, è fresca e leggera ma allo stesso tempo delicata ed elegante. Scegline una dai colori caldi e terrosi, così da mettere in risalto il colore ambrato dell’abbronzatura, anche quella più chiara. E per dare un tono ancora più raffinato al look, abbina una it bag preziosa: otterrai il massimo del risultato con un solo dettaglio.

Se poi ti piacciono i completi, non dimenticare l’opzione blusa più gonna: da scegliere coordinate, preferibilmente con una stampa romantica. Abbina quindi una pochette che ne richiami le nuances e completa l’outfit con un paio di sandali platform dai riflessi metallizzati.