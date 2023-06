Dieta estiva addio, ecco 5 costumi che coprono la pancia, perfetti per chi ha qualche chilo in più

Non per forza l’estate e la prova costume sono sinonimo di dieta. Non bisogna inseguire il concetto di “magro è bello” a tutti i costi. Spesso, bisogna accettarsi anche con qualche chilo in più. Certo, l’alimentazione sana dovrebbe essere sempre un must, non solo per i canoni estetici. Stessa cosa dicasi per l’esercizio fisico. Tuttavia, non sempre mangiare sano e fare sport equivale a una taglia 40 o 42. Subentrano molti altri fattori, che possono determinare un fisico diverso. Per esaltarne i pregi e ridurne i difetti è importante anche l’abbigliamento, a maggior ragione in spiaggia. Scopriamo alcuni modelli di costume che potrebbero aiutare in questi casi.

Stanno per iniziare i saldi estivi e molte donne sono in attesa di andare ad acquistare i quelli di tendenza di quest’estate 2023. Altre invece si stanno interrogando su quelli che potrebbero essere più utili che alla moda, per cercare di nascondere alcuni difetti. La vita alta è una manna dal cielo per chi non ha una pancia propriamente piatta. Quindi, jeans, pantaloni e gonne aiutano molto a celarla. Stessa cosa accadrà, sulla spiaggia, quando vedremo indossati i bikini high waist. Capaci di esaltare le curve naturali senza mostrare eccessivamente la pancia. Il costume Indonesia di Calzedonia o il particolare Hawaiian Sunset di Tezenis, con uno sgargiante fiorato e l’anello come vezzo, sono due ottimi esempi.

Poi c’è il nero, che da sempre è colore che snellisce per antonomasia. In più, è il grande classico che non passa mai di moda. Quindi, un total black adatto potrebbe essere, sempre di Tezenis, il balconcino in microfibra riciclata. Se, però, vogliamo dare un tocco di colore senza cambiare il modello, ecco che il costume intero Essentials di Yamamay fucsia potrebbe essere la soluzione giusta.

Dieta estiva addio, ecco 5 costumi che coprono la pancia, i modelli top per snellire il fisico

Il terzo modello è quello con i volant, con balze, rouches e pepli ideali per arricchire il costume e celare imperfezioni. Pensiamo al Raie Waterfall di Zimmermann oppure a quello di Only, acquistabile su Zalando o il bikini di Amir Slama, che si può comprare sulla piattaforma anglo portoghese Farfetch. Con i volant ci si può davvero sbizzarrire, trovando ottimi prodotti a buoni prezzi e con fantasie di ogni tipo.

Per i nostalgici degli anni Ottanta, poi, c’è lo slip sgambato che incornicia i fianchi. Valentina Ferragni lo indossa su Instagram, ma non è la sola. Il black lemon che offre The Coast Capri è davvero una linea elegante e adatta a donne con fisici diversi. Armonizza le forme e dà un tocco di sensuale eleganza.

Abbiamo la pancia? Nascondiamola puntando sul seno

Se poi volessimo distogliere l’attenzione da un nostro difetto, cosa dovremmo fare? Semplice, esaltare un pregio. Quindi, se abbiamo qualche chilo in più, vuol dire che è probabile che avremo anche un seno florido. Allora, perché non metterlo in mostra con un pizzico di malizia. Un costume intero, ma con uno scollo a V più accentuato oppure dei tagli ai lati dell’addome.

Un esempio? Il modello Lascana acquistabile su Zalando oppure il costume intero Vintage Animalier di Tezenis o quello a scollo all’americana di Zara. Quindi, dieta estiva addio, ecco 5 costumi che coprono la pancia, esaltando altre parti del corpo, per sentirsi più a proprio agio in spiaggia.