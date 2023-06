Come arredare una casa piccola, ecco che diventa bella e costosa con questa tendenza dalla Norvegia

Hai una casa piccola ma sogni di avere una reggia? Con qualche piccolo trucco e i mobili giusti puoi trasformare anche lo spazio più piccolo. Come? Copiando la nuova tendenza che viene dalla Norvegia!

Avere una bella casa grande è spaziosa è il sogno di tutti, ma spesso inarrivabile. Con i rincari dei prezzi dei materiali, l’inflazione e l’aumento dei tassi dei mutui è quasi un miraggio. Ecco perché al giorno d’oggi è molto più probabile avere una casa piccola o di medie dimensioni. Ma questo non significa che non si possa trasformare in un luogo sofisticato ed elegante proprio come una più spaziosa. E per giunta spendendo pochi euro e senza bruciare i risparmi di una vita.

Come arredare una casa piccola spendendo poco da IKEA

Dalla sua comparsa sul mercato, l’IKEA ha risolto i problemi di arredamento di tanti. Negli ultimi tempi, poi, ha aggiunto alle sue collezioni pezzi che difficilmente diresti che costino poco. Per non parlare del fatto che con pochi euro puoi trasformare un Kellax da 50 €. Con del fai da te e un pannello di legno, ecco un mobile che sembra costare centinaia di euro.

Ma per rendere più bella e accogliente una casa piccola è importante arredare bene anche il terrazzo. Spesso e volentieri anche gli appartamenti di pochi metri quadrati hanno uno spazio esterno. Anzi, a volte sono proprio i balconi e i terrazzi abitabili che ci convincono ad acquistare case anche piccole. Ci sono delle offerte pazzesche per i mobili da esterno anche all’IKEA, ad esempio la serie Nammaro. E poi, in pieno stile minimalista norvegese, questa serie si può utilizzare anche per l’interno. Con poco più di 300 € avrai tavolo, 2 sedie e una panca nuove per rinnovare la casa.

La tendenza che sta spopolando viene dalla Norvegia

È proprio questa la tendenza norvegese, il minimalist chic con i suoi toni tenui e inserti in legno. Al contrario dello stile industriale che prevede il contrasto tra legno e toni più scuri, è molto più sofisticato. Questi toni molto chiari sono perfetti per dare l’illusione di spazi più ampi. Ma il trucco che viene dalla Norvegia è quello di utilizzare mobili richiudibili o ad incastro. Ad esempio, la madia con allungamento laterale, che ruota di 90° gradi e diventa anche scrivania. Così puoi guadagnare spazio, avere tutto sempre a portata di mano ma con meno ingombro. Per finire, ricordati di dare un tocco di fresco ogni giorno, aggiungendo un bouquet di fiori appena colti. Questo è uno dei trucchi per far sembrare più bella e sofisticata una casa, che sia grande o piccola.

Quindi, ecco qualche idea su come arredare una casa piccola senza spendere tanti soldi. Le soluzioni salvaspazio non devono per forza essere brutte, anzi. Ormai il design d’interni ha subito molte evoluzioni ed è possibile acquistare a prezzi ragionevoli anche pezzi incredibili.