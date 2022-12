Maschere di bellezza con il guano, perché le feci di usignolo sono l’ultima mania dei vip

I rimedi per curare la pelle sono i più disparati, alcuni sono strani ma efficaci che anche le persone famose non potrebbero farne a meno.

Si tratta di un rimedio che molti definirebbero discutibile, ma sarebbe talmente efficace che i vip lo starebbero utilizzando con costanza. Il guano di usignolo avrebbe un’alta concentrazione di urea e guanina. Il motivo è che questi uccelli delicati espellono gli escrementi dalla stessa apertura da cui urinano, quindi i due materiali biologici si troverebbero mischiati in quantità rilevanti. Ecco perché il guano di usignolo avrebbe diverse proprietà lenitive, soprattutto per la pelle umana.

Dal Giappone il messaggio arriva chiaro e forte, l’usignolo non avrebbe solo un cinguettio soave ma anche feci miracolose. Le creme a base di guano di usignolo manterrebbero la pelle giovane e liscia e contrasterebbero il decadimento causato dall’età. Inoltre sarebbero utili per riparare l’epidermide danneggiata da una eccessiva esposizione ai raggi solari.

Una miscela inodore e sterile

Fanghi e alghe sono state digerite, in tanti le utilizzano per dare sollievo alla pelle, nessuno si sorprende più. Ora è il tempo delle maschere di bellezza con il guano per levigare e rinfrescare il viso e dimostrare 10 anni in meno tramite un rimedio naturale. Ci vorrebbero dalle 3 alle 6 settimane ma gli effetti sarebbero garantiti. Lo dicono numerosi vip.

La guanina era già presente in numerosi mascara soprattutto quella di pipistrello. Nella sua forma cristallina sarebbe ottimo per colorare e opacizzare. Ma l’Uguisu no fun ha molte più particolarità. Il cosmetico verrebbe miscelato con l’acqua per ottenere una pasta con cui massaggiare il viso. Certe volte viene aggiunta la crusca di riso per aumentare le capacità esfolianti. In questo modo la maschera sarebbe inodore e sterile. Oltre alla proprietà della guaina, sarebbero anche gli enzimi e le proteine delle feci di usignolo ad aumentare i benefici di questo rimedio particolare. Questo perché l’intestino degli usignoli è molto corto e questi elementi manterrebbero intatte le potenzialità. Soprattutto quando si tratta di combattere le macchie.

Maschere di bellezza con il guano e alternative valide

Tom Cruise avrebbe rivelato che il segreto della sua giovinezza sarebbe nascosto negli escrementi di usignolo. La sua lotta alle rughe tramite il guano continua da molti anni e, a quanto sembra, con ottimi risultati. La scoperta l’avrebbe fatta tramite la famiglia Beckham. Questi divi sono soliti frequentare i saloni di bellezza newyorkesi in cui le creme a base di guano sono più utilizzate rispetto a quelle di ultima generazione. Le abitudini dell’antico Oriente hanno avuto la meglio.

Jennifer Lopez meravigliosa senza trucco nonostante abbia superato i 50 anni? Non è un’assurdità. Anche lei utilizza questa crema di bellezza per prendersi cura della propria pelle. Lei, però, non sarebbe una devota. Placenta e bava di lumache sarebbero altri rimedi a cui è ricorsa spesso e da quanto si può vedere nelle foto in cui non utilizza make up, pare che variare le giovi. Saranno pure prodotti stravaganti e disgustosi, ma se gli effetti sono questi, forse bisognerebbe provarli.