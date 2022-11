Che cos’è e dove si compra lo smalto adesivo e come capire se può rovinare o meno le unghie

Lo smalto adesivo è un trucco di bellezza che permette la decorazione delle unghie in pochissimo tempo. E senza aspettare lunghi tempi di asciugatura o rischiare sbavature rovinose. Grazie a questo prodotto è possibile ottenere mani perfettamente adornate da nail art con motivi decorativi di ogni tipo oppure a tinta unita. Ma di cosa si tratta esattamente?

Che cos’è e dove si compra lo smalto adesivo

Questo particolare smalto è in realtà composto da una serie di pellicole adesive, la cui forma è quella delle unghie. Il materiale è sottile e plastico, impermeabile ed elastico. Può essere realizzato anche in smalto, per un effetto il più naturale possibile. La sua caratteristica principale è quella della maggiore durata rispetto a un classico smalto, ossia fino a 2 settimane. Gli adesivi sono poi antigraffio, non si sbeccano e non diventano opachi. Certamente degni di nota sono i motivi decorativi: floreali, a pois, natalizi e così via, per essere perfette in ogni occasione. E per avere mani in tinta con abiti oppure con le scarpe indossate.

Gli smalti adesivi vengono venduti presso store di bellezza, profumerie od online in scatole apposite e in set. Il prezzo può variare sotto ai 2 euro per set di un foglio con 10 adesivi fino ai 15-20 euro per set a più fogli e con vari motivi decorativi. Ecco che cos’è e dove si compra lo smalto adesivo. Vediamo ora le varie fasi della sua applicazione.

Come si applica

Lo smalto adesivo si applica su unghie perfettamente pulite e asciutte, quindi prive di residui di smalto. Le cuticole vanno spinte verso il basso con la punta di una lima, per evitare ostacoli. Si dovrà prelevare la prima cartina con una pinzetta e metterla sull’unghia iniziando dalla base. Quindi si attaccherà la parte centrale e, con il dito, si premerà per l’adesione sulla punta e ai lati dell’unghia. Si procederà così attaccando tutti gli adesivi. Un piccolo trucco finale per un effetto realistico potrà essere quello di dare sugli adesivi una passata di smalto trasparente.

Questo prodotto può creare danni?

Certamente possiamo chiederci se questo prodotto possa rovinare le unghie. In realtà, uno smalto adesivo di qualità non ne rovina la superficie neanche quando rimosso. Usando una pinzetta e sollevando un angolo della cartina, si potrà notare l’unghia sana. Bisogna invece fare attenzione a prodotti di dubbia provenienza, con sostanze collanti che possono lasciare segni sulle unghie. Se le cartine si fossero molto indurite, si dovranno tenere le mani sotto l’acqua calda per alcuni minuti. Si potranno quindi successivamente rimuovere.