La bava di lumaca per curare la pelle ma non solo, ecco cosa sarebbe utile fare quando arriva l’inverno

Sono diversi gli studi che hanno dimostrato come la bava di lumaca abbia proprietà rigenerative per la pelle umana e capacità antiossidanti notevoli. Questo porterebbe sia alla riduzione degli effetti dei radicali liberi sia a una limitazione nel rilascio.

I benefici sarebbero frutto della presenza della allantoina che sarebbe in grado di rigenerare l’epidermide, nutrirla e proteggerla. Acne, foruncoli, rughe e ustioni, ma anche i tagli quando facciamo la barba, potrebbero essere curati con i prodotti che contengono la bava delle lumache. La presenza del collagene e dell’elastina garantirebbero l’elasticità e la salute della struttura della pelle. L’acido glicolico porterebbe il rinnovamento delle cellule facilitando l’asportazione di quelle morte. I mucopolisaccaridi sarebbero zuccheri che, a contatto con l’acqua, formerebbero un gel in grado di idratare al meglio la pelle. È sorprendente, quindi, la ricchezza di elementi contenuti nella bava delle lumache, prodotto naturale molto efficace con cui prendersi cura della pelle.

Inestetismi e fastidi di stagione

Questi prodotti non hanno particolari controindicazioni. Per questo motivo verrebbe usata la bava di lumaca per curare la pelle, anche quella più delicata dei bambini e degli anziani. I prodotti da utilizzare dovrebbero, però, essere certificati e contenere bava di lumaca almeno per il 60%.

In inverno sarebbero ottimi i risultati ottenuti da questi prodotti durante le applicazioni per curare le vene varicose. Il gel dovrebbe essere freddo, quindi utilizzato dopo averlo tenuto almeno una notte in frigorifero. Oltre ad alleviare il problema, il gel freddo porterebbe a sgonfiare la parte colpita dalle varici ridando subito sollievo e benessere. Essendo completamente naturale, i prodotti a base di bava di lumaca potranno essere utilizzati a prescindere dalla gravità del problema.

La bava di lumaca per curare la pelle e i malanni invernali

Si tratta di piccoli animaletti a cui non diamo quasi mai importanza. Eppure sono così preziose, le lumache. Lo sciroppo che si ottiene con i suoi estratti sarebbe un integratore alimentare che cura la tosse grassa. Ma anche le nefriti e le infiammazioni del tratto respiratorio. Con l’arrivo della stagione fredda i raffreddori sono dietro l’angolo e le infiammazioni sono all’ordine del giorno. Se non sappiamo come liberarci del muco e della tosse tipica di questo periodo, potremmo provare questo rimedio che troviamo tranquillamente in farmacia.

Queste capacità dovrebbero essere garantite dalla presenza di sostanze enzimatiche, ma gli studi in materia sono ancora insoddisfacenti. Potremmo parlarne con il nostro medico e stabilire in base alla diagnosi se è il caso di utilizzare un rimedio naturale. Pur non essendo conosciuti effetti collaterali particolari, essendo un integratore alimentare è necessario assicurarsi che non soffriamo di allergie al prodotto. Anche i pazienti diabetici dovrebbero sentire il medico prima di assumere gli integratori.