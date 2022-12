È possibile vivere dignitosamente con 500 euro al mese in moltissimi Paesi fuori dall’Europa

Nel Mondo sono moltissimi i posti in cui non serve tutto il denaro che siamo abituati a spendere mensilmente. E dove è possibile vivere anche con meno di 500 euro al mese conducendo una vita, se non agiata, almeno dignitosa.

Vivere con meno di 500 euro al mese è possibile? Sicuramente sì, perché non tutti i posti sono dispendiosi come l’Italia. Ci sono luoghi dove il costo della vita è talmente basso che basterebbe anche la metà dello stipendio che siamo abituati a percepire. E per vivere con meno soldi non serve necessariamente uscire dall’Europa. I Paesi dell’Est Europa, infatti, permettono di vivere con poco senza farsi mancare nulla. Anche se ci sono luoghi in cui è possibile vivere meglio e con molto meno. È possibile vivere dignitosamente con 500 euro, ma bisogna essere disposti a fare i bagagli e mollare l’Italia.

Dove si vive bene con pochi soldi?

Se si vuole lasciare non solo l’Italia ma anche l’Europa, la meta più economica in assoluto è senza dubbio la Thailandia. Oltre che economica, tra l’altro, è una meta bellissima con spiagge bianche e mare cristallino. E non mancano i monumenti da visitare. Affittare un posto letto costo al massimo sui 250 euro al mese.

Poi si deve aggiungere una spesa di circa 65 euro al mese per elettricità, rifiuti, acqua ed eventuale riscaldamento. Ovvero tutte le bollette che in Italia ci sogniamo di pagare solo 65 euro al mese. Quello che però costa davvero molto poco è il cibo e mantenersi in Thailandia permette di spendere anche meno di 500 euro al mese.

Non solo Thailandia, ma anche altri Paesi

Sempre con spiagge da sogno e mare stupendo, a cui si aggiungono, però, anche foreste tropicali, c’è il Vietnam. Affitti e bollette hanno più o meno gli stessi prezzi che in Thailandia. Il cibo costa poco, basti pensare che una birra costa 1 euro e una bistecca al ristorante si paga 5 euro. Costi più elevati per l’assistenza sanitaria. Ma in questo caso è consigliabile stipulare polizze assicurative.

Un’altra meta ideale per chi vuole trasferirsi è l’India, un posto dall’altissima spiritualità. Si tratta di una terra ricca di storia e di natura dove l’affitto di un posto letto costa all’incirca 140 euro mensili. Le utenze domestiche hanno una spesa totale mensile di circa 35 euro. Ed il cibo è a buon mercato mentre la sanità ha un costo elevato. Anche qui, conviene stipulare una polizza assicurativa.

È possibile vivere dignitosamente con 500 euro, basta lasciare l’Italia

Al di là dei posti che abbiamo elencato i paradisi per chi vuole risparmiare sono moltissimi. E le terre che permettono di vivere con 500 euro al mese o meno sono decine. Il Nicaragua, ad esempio, dove un pasto completo costa solo 3 euro ed i trasporti pubblici solo 10 euro al mese.

O la Cambogia, dove si pagano gustosi barbecue di pesce solo 3,50 euro e un pasto completo al ristorante 1,50 euro. Basta cercare, quindi, e con uno stipendio medio basso che in Italia non permette di arrivare a fine mese, è possibile vivere da pascià.