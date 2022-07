Stiamo piano piano entrando anche nel cuore del mese di luglio. Le temperature non accennano a scendere, l’emergenza siccità continua, mentre le vacanze a poco a poco si avvicinano. Anche se qualche fortunato può già godere della tintarella forse nel mese migliore per andare in ferie.

Per l’astrologia, è il momento in cui Marte entra in Toro e questo avrà dei riflessi su molti segni, in particolare quelli di fuoco. Sarà un periodo piuttosto intenso e interessante per le relazioni, ma non solo. Anche sul lavoro potrebbero esserci degli sviluppi positivi.

Non per tutti, però, perché un segno di fuoco in particolare vivrà un momento di forte stress. Stiamo parlando del Leone. I nati dal 23 luglio al 22 agosto, infatti, in attesa di entrare nel loro periodo, dovranno affrontare delle scomode tensioni in ambito professionale. Con i benefici prodotti da Marte in Toro, però, non tutto il male potrebbe venire per nuocere.

È questo il momento migliore per affrontare le difficoltà, semplicemente perché il Leone avrà la forza di respingerle. Quindi, non bisogna accoglierle con frustrazione, ma come un’opportunità di sconfiggerle subito, per prepararsi poi al meglio al proprio periodo. Non si abbia la paura di affrontarle e di rimandarle, perché potrebbe essere un grosso errore.

Marte in Toro porterà stress sul lavoro per Leone con 2 segni zodiacali che vivranno giorni di amore e passione

Ecco invece chi non avrà grossi problemi, ma solo benefici in questo primo scorcio di luglio. I “colleghi” più stretti del Leone, ovvero gli altri due segni di fuoco: Ariete e Sagittario.

Il primo sta vivendo un periodo di rinascita, dopo un paio di mesi complicati. Il momento favorevole continuerà e si amplificherà con l’arrivo di Marte in Toro. Passione e amore saranno le parole d’ordine di questa settimana. Feste e ritrovi porteranno a incontrare persone molto interessanti. Chi ha la fortuna di essere al mare potrà godere di qualche serata davvero magica, partendo, magari, da un incontro fatale in spiaggia. I single e i più giovani, poi, avranno davvero molte opportunità di conoscere persone parecchio vivaci.

Non saranno da meno i Sagittario. Addirittura i nati dal 23 novembre al 21 dicembre riceveranno anche delle sorprese di carattere economico. Queste li incentiveranno a spendere qualche euro di più per relax e divertimento, con la possibilità di incrociare perfino l’anima gemella. Un incontro fortuito, infatti, potrebbe davvero sconvolgere la loro estate.

Dunque, Marte in Toro porterà stress sul lavoro per Leone, con tanti benefici a livello di amore e passione per Ariete e Sagittario. Per loro sarà davvero un inizio di luglio di fuoco.

