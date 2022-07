Per molti avrebbe benefici come far dimagrire ma la tisana zenzero e limone potrebbe nascondere anche questa particolare controindicazione

A volte potremmo manifestare alcuni disturbi di lieve entità. Come un mal di testa dovuto al provare un po’ di stanchezza. O un senso di nausea per aver sentito un odore sgradevole. Oppure potremmo essere in cerca di qualcosa che aiuti a risolvere un nostro problema. Come un rimedio naturale che possa, in qualche modo, supportare la nostra perdita di peso. Questa certamente associata a una dieta.

In tutti questi casi, potrebbe venirci in aiuto semplicemente sorseggiare una tisana, come quella allo zenzero e limone. Questa bevanda potrebbe essere molto conosciuta e adoperata, soprattutto per supportare un’eventuale perdita di peso. Infatti per molti avrebbe benefici come far dimagrire. Poche persone, però, sarebbero a conoscenza di una sua particolare controindicazione.

Le proprietà

Bere una tisana zenzero e limone potrebbe avere effetti antinfiammatori e analgesici. Potrebbe aiutare il miglioramento della motilità intestinale. Potrebbe alleviare un lieve mal di testa o ridurre un fastidioso senso di nausea. Una tisana zenzero e limone potrebbe inoltre essere molto utile per alleviare un raffreddore con tosse e mal di gola. La bevanda potrebbe inoltre avere un effetto diuretico, che favorirebbe l’eliminazione di liquidi dal corpo. Ciò potrebbe aiutare chi deve perdere peso. Esisterebbe però anche una controindicazione al consumo di una tisana preparata con limone e zenzero.

Nonostante i presunti benefici, come quelli elencati in precedenza, potrebbe essere controindicato consumare una tisana a base di limone e zenzero. Questo in un particolare caso e a causa della spezia utilizzata per preparare la tisana. Come sostiene Humanitas, infatti, sarebbe sconsigliato fare uso dello zenzero nel caso dell’assunzione di farmaci anticoagulanti. Questo perché la spezia potrebbe potenziarne l’effetto e quindi essere pericolosa. Lo zenzero potrebbe avere proprietà anticoagulanti naturali e non andrebbe mai assunto con farmaci che avrebbero la stessa azione. Troppa fluidificazione del sangue potrebbe peggiorare una situazione clinica in atto.

Dunque potrebbe aiutare nella perdita di peso grazie all’espulsione di liquidi, come abbiamo detto. Ma una tisana al limone e allo zenzero sarebbe sconsigliata da bere nel caso fosse stata prescritta da un medico l’assunzione di farmaci anticoagulanti.

