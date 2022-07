Per i nostri capelli, l’estate è sinonimo di stress. Infatti oltre ai consueti trattamenti per lo styling e alle colorazioni permanenti arrivano nuovi nemici per la chioma. L’esposizione al sole, la salsedine se facciamo il bagno in mare o il cloro se andiamo in piscina portano il capello a sfibrarsi. Anche il fototipo a cui apparteniamo è molto importante per proteggere correttamente i capelli.

Ecco, quindi, che possiamo intervenire con una maschera ristrutturante e reidratante doposole.

Ricordiamo di testare le maschere prima di applicarle. Mettendone un minimo quantitativo su un braccio, verifichiamo che non ci siano reazioni allergiche.

Quando i capelli sono danneggiati dal sole, dal mare o dal cloro della piscina, basterà una maschera ristrutturante con questo frutto estivo

La prima maschera che andiamo a realizzare è a base di avocado e miele. Questi due ingredienti aiutano a rinsaldare il “cemento” della struttura capello ossia la cheratina. Spesso, infatti, il sole la mette a dura prova.

Procedimento per la maschera all’avocado

Estraiamo la polpa di un avocado. Mettiamo in una terrina 2 cucchiai di miele, 3 cucchiai di olio Evo e 4 gocce di succo di limone. Frulliamo con un mixer ad immersione. Applichiamo e lasciamo agire per una ventina di minuti. Ora sciacquiamo e procediamo con il consueto lavaggio con lo shampoo. I capelli appariranno da subito più consistenti, rimpolpati.

Maschera fragole e maionese

Sebbene non siano più frutti di stagione, grazie alle colture in serra le fragole si trovano praticamente sempre al supermercato. Questa maschera svolge una doppia funzione: idratante grazie alle fragole e rinforzante grazie alle proteine contenute nella maionese. Frulliamo 5 fragole con un mixer e aggiungiamo 2 cucchiai di maionese. Mescoliamo con un cucchiaio e applichiamo su tutta la lunghezza. Lasciamo in posa 15 minuti, sciacquiamo e laviamo come di consueto.

Con miele banana

Proprio come assumiamo integratori di magnesio e potassio per ripristinare i sali minerali persi durante il caldo, prepareremo questa maschera per i capelli. La banana, come noto, è ricca di potassio. Procediamo togliendo la buccia ad una banana e mettiamola con due cucchiai di miele nel mixer. Frulliamo: il composto dovrà avere una consistenza cremosa. Applichiamo sui capelli e lasciamo agire 20 minuti. Sciacquiamo e asciughiamo. I capelli saranno idratati e anche molto profumati.

Per far tornare la chioma bella e forte, ecco le maschere da preparare, quando i capelli sono danneggiati dal sole.

