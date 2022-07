Il mese di luglio ha ormai ingranato. Oggi è martedì 5 luglio. Per molti le vacanze si stanno avvicinando a grandi passi. Stelle e pianeti, però, non vanno in vacanza. Non si prendono mai una pausa. Continuano imperterriti il loro moto perpetuo nei cieli e influiscono sulle nostre vite. Puntuali come ogni settimana, andiamo quindi a vedere cosa dice l’oroscopo.

Il mese di giugno si è chiuso benissimo per 5 segni zodiacali, tra cui il solito Ariete. Nelle prossime righe andremo invece a scoprire come proseguiranno le cose in questa prima decade di luglio.

A luglio una fortuna sfacciata travolgerà Bilancia e altri 2 segni zodiacali con una pioggia di soldi e tanto amore

Il segno della Bilancia sarà il vero trionfatore dell’intero mese di luglio. Dopo un lungo periodo poco felice, caratterizzato da alti e bassi, il segno della Bilancia è in ripresa su più fronti. Mercurio attira tanti soldi, frutto di nuove e proficue collaborazioni in ambito professionale. Si prevedono stipule di contratti. Potrebbero essere affari conclusi ma anche trattative personali come l’acquisto di una casa o un matrimonio.

Anche il pianeta Venere, questo mese, protegge i nati sotto il segno della Bilancia. In particolare, darà una sferzata al loro lato narcisista. In arrivo, quindi, cambi di look che sorprenderanno amici e conoscenti. Favoriti gli incontri. Previsto un viaggio di piacere da condividere con la persona amata.

Scorpione

Mercurio proteggerà e favorirà la sfera economica anche dello Scorpione. Si consiglia di affidarsi a un esperto professionista per valutare investimenti a lungo termine. Il clima allegro e solare tipico dell’estate si rifletterà sui sentimenti degli scorpioncini. Avranno voglia di divertirsi e trascorrere tante serate all’insegna della movida. Si prospetta una stagione caliente. Amore e passione saranno all’ordine del giorno soprattutto per i più giovani.

Capricorno

Decisamente buone anche le previsioni per il segno del Capricorno. Il periodo è assai favorevole sul fronte professionale. Spinti dall’ambizione e dalla voglia di avere successo, gli amici del Capricorno porteranno avanti importanti progetti destinati a far guadagnare tanti soldi.

Anche per loro, comunque, questo mese si prospetta ricco di amore. Novità importanti in questo ambito. I single potrebbero trovare l’anima gemella proprio durante le vacanze. Chi invece ha un rapporto di coppia stabile e ormai consolidato, potrebbe convolare a giuste nozze, acquistare casa per intraprendere una convivenza o mettere in cantiere un bebè.

Infine, sono previsti investimenti importanti. Potrebbe trattarsi di un immobile, una nuova auto oppure un viaggio costoso in una meta da sogno. Di fronte a queste previsioni, pare chiaro che a luglio una fortuna sfacciata travolgerà Bilancia e questi altri 2 segni zodiacali.

