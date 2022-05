Oramai nell’aria si incomincia a sentire la voglia di vacanze. Le mete possono essere innumerevoli: la montagna, il lago e le città d’arte. Ma il turismo marittimo rimane sempre il più forte di tutti. In Italia infatti ci sono tantissimi luoghi meravigliosi che ogni anno vengono premiati con il riconoscimento di Bandiera Blu. Però forse, ad ora, è un po’ tardi per prenotare e i costi potrebbero essere veramente ingenti. Non c’è però da disperare, dato che ci sono dei Paesi vicini con delle destinazioni altrettanto suggestive. Oggi parliamo di uno di questi. Si possono infatti esplorare mari turchini e trasparenti e prezzi veramente stracciati in questa Nazione vicina all’Italia che è un buon compromesso fra cibo, cultura e natura. Dunque, vediamo insieme di che cosa si tratta.

I migliori lidi economici durante la stagione estiva

Iniziamo però con una carrellata di posti che potrebbero adattarsi a tutte le tasche. Il consiglio generalmente di buon senso è quello di non fermarsi a mangiare o a soggiornare nelle località più frequentate, preferendo piuttosto i luoghi vicini o l’entroterra. Inoltre, in generale, rimanendo in Europa i prezzi più economici si possono trovare in Portogallo, Croazia e Grecia. Invece, appena fuori dall’area Schengen, c’è l’Albania, che si rivela particolarmente vantaggiosa per diversi motivi.

Mari turchini e trasparenti e prezzi veramente stracciati in queste località a due passi dall’Italia che vantano anche cultura e buon cibo

Non essendo parte dell’UE, non è presente il roaming internazionale che permette di chiamare senza costi verso casa. Questo problema però può essere facilmente ovviato con l’acquisto di una scheda SIM locale che preveda l’utilizzo di internet. Consigliamo inoltre di memorizzare i contatti più stretti con la dicitura “Ice” e di inserire il prefisso nostrano in ognuno di essi. Essendo abbastanza vicina all’Italia, è semplice da raggiungere e la cucina presenta un’influenza che ricorda il Bel Paese. Il mare poi è uno dei più mozzafiato di tutto il Mediterraneo.

Fra le località più interessanti da visitare ci sono Saranda e Durazzo. La prima è sicuramente più turistica, ma è vicina a degli interessanti siti archeologici ed è perfetta per visitare la vicina Corfù. La seconda, oltre ad avere delle meravigliose spiagge, conserva anche degli importanti resti antichi. Infine da non perdere è anche la cittadina di Berat, situata nell’interno, che è un meraviglioso sito UNESCO per le case ottomane e per il caratteristico castello.

