Un dolce preparato con amore in casa rende ogni pasto più piacevole. Se, poi, questo dolce si prepara in pochi minuti e con pochi ingredienti, la soddisfazione diventa massima. Esistono, ad esempio, torte di mele che non hanno bisogno di farina per la loro preparazione o dolci che si preparano con soli 3 ingredienti. Allo stesso modo, è possibile ottenere torte sofficissime senza bisogno di alcuna cottura e, persino, preparare dei dolci nella friggitrice ad aria.

La pasticceria è una perfetta unione di sperimentazione e creatività e, per ottenere risultati straordinari, basta solo puntare sulla ricetta giusta. Questa torta con farina di nocciole e panna stupirà sicuramente tutti.

Gli ingredienti per uno stampo da 22 centimetri

120 grammi di farina 00;

100 grammi di farina di nocciole;

150 millilitri di panna per dolci zuccherata;

100 grammi di zucchero semolato;

2 uova intere;

mezza bustina di lievito per dolci (circa 8 grammi).

Nessuno resiste alla torta senza burro e olio che si prepara in 15 minuti per svoltare colazione o merenda

Se volessimo descrivere questa ricetta potremmo usare le parole “facilissima” e “veloce”, perché questa torta è entrambe le cose. Si prepara in pochissimi passaggi, richiedendo appena 15 minuti di preparazione. L’altro vantaggio è che non prevede l’utilizzo di burro oppure olio, perché a renderla speciale ci pensano proprio le nocciole insieme alla panna.

Il primo passaggio consiste nel montare le uova insieme allo zucchero, usando delle fruste elettriche. Bisognerà ottenere un composto abbastanza chiaro e ben spumoso. Unire la panna per dolci e montare nuovamente il tutto. Se non abbiamo disponibile la farina di nocciole è un’ottima idea quella di tritare le nocciole intere con l’aiuto di un frullatore da cucina.

Il motivo per cui nessuno resiste alla torta senza burro e olio con panna e nocciole è la sua incredibile consistenza. Dopo aver aggiunto la farina di nocciole, bisognerà incorporare anche farina e lievito. Versare l’impasto in una tortiera da 22 centimetri, imburrato e infarinato o solo foderato da carta forno.

Cuocere in forno statico e preriscaldato a 180° C per circa 35 minuti. Questa torta si può cuocere anche in friggitrice ad aria a 160° C per i primi 20 minuti e a 180° C per i restanti necessari a ultimare la cottura.

