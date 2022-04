Molti si scagliano contro le recenti innovazioni perché vedono spesso internet e questo Mondo sempre più interconnesso come un pericolo da cui guardarsi. Effettivamente, ci sono delle insidie che è necessario conoscere e da cui difendersi. In vari articoli abbiamo spiegato i metodi più efficaci per farlo. Però ci sono anche molte funzionalità che possono permetterci di vivere con più serenità. Ecco un esempio: avere in rubrica questo numero sul cellulare potrebbe essere utile nel caso in cui stessimo rischiando la vita o comunque in caso di problemi di salute. Scopriamo insieme come funziona.

Come aumentare la propria sicurezza grazie agli strumenti tecnologici a nostra disposizione

L’impennata di digitalizzazione che stiamo vivendo ha molti pregi. Uno di questi è quello di aumentare il concetto di sicurezza. Ci sono infatti molti modi che prima non esistevano per potersi salvaguardare. Abbiamo già spiegato infatti come alcune impostazioni possano essere d’aiuto per allertare i nostri amici e i nostri familiari in caso di difficoltà o scomparsa. Oggi rimaniamo su questa scia, parlando però di una piccola accortezza che potrebbe essere fondamentale se fossimo coinvolti in un incidente o se avessimo bisogno di assistenza medica.

Avere in rubrica questo numero sul cellulare potrebbe salvarci la vita in caso di malore o di incidente facilitando i soccorsi

Si tratta del numero ICE, che è un acronimo che sta per la dicitura inglese “In case of Emergency” (in caso di emergenza). Questa è ampiamente riconosciuta in Italia e nei paesi anglofoni, ma non in tutto il Mondo. In Francia ad esempio è ECU (“en case d’urgence”, in caso di urgenza). È meglio quindi informarsi sulla Nazione in cui si transita o in cui si decide di vivere prima di impostarlo nel telefonino. Ricordiamo inoltre di inserire sempre il prefisso prima dei numeri, in modo da non avere problemi nelle comunicazioni quando si è all’estero.

Quello italiano da inserire prima dei numeri è +39 oppure 0039. Questa sigla va aggiunta ai propri contatti personali fidati, specialmente a coloro che sono a conoscenza delle nostre condizioni sanitarie o delle terapie medicinali che siamo abituati ad assumere. In questo modo, infatti, degli eventuali soccorritori possono telefonare per capire come è meglio trattarci. Per sicurezza, inoltre, consigliamo di impostare questo contatto come salvaschermo, in modo che questa informazione sia visibile a tutti. Basta infatti fare uno screenshot e regolare la foto in modo da poterlo mettere come sfondo dello smartphone. Questa mossa potrebbe anche risultare utile in caso perdessimo il telefono e qualcuno fosse intenzionato a riconsegnarcelo.

Lettura consigliata

In pochissimi conoscono l’incredibile metodo per condire la macedonia di fragole con gusto e raffinatezza senza usare la panna montata o il limone