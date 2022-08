Il mare, le lunghe distese di sabbia, i borghi medievali con le loro viuzze ricche di storia. Questa è una delle commistioni che porta i turisti a scegliere le Marche. La sua posizione la rende facilmente raggiungibile dal Nord, così come dal Sud o anche dalle sponde del Tirreno. Non è detto, infatti, che chi vive su quel versante non possa essere intrigato da questa parte dell’Adriatico.

Sono molte le città dell’entroterra che poi hanno lo sbocco sul mare. Pochi chilometri che differenziano di molto due anime distinte. Al turista spesso interessano più lungomare, locali, movida notturna che la quiete dei centri storici, soprattutto quando non sono attaccatissimi al mare.

È il caso di Civitanova Marche, che offre lunghe distese di sabbia. Tra il litorale Sud, più selvaggio, ghiaioso e profondo e il litorale Nord, più fine, adatto a famiglie e bambini con fondali bassi. Idealmente divisi dal grande porto, composto da tre moli. Non solo, però, perché poi c’è anche la parte alta, raggiungibile in pochi chilometri, che offre un centro storico racchiuso in mura medievali.

Quindi, per il giorno si può tranquillamente optare per fare la classica vita da mare. Usufruendo o dei lidi attrezzati o dell’infinita spiaggia libera, dove poter dedicarsi a tutte le attività più classiche. Lettura, corsa, giochi, raccolta di conchiglie.

Mare e sabbia fine in questa città delle Marche ideale per vacanze

Poi, la sera ci si può trasferire nell’illuminato centro storico per godere di tutte le sue bellezze. A Civitanova Alta, infatti, si può entrare da una delle quattro porte. Spicca quella di Marina, che ha inglobato dentro di sé un vecchio cipresso.

Si raggiunge in fretta il cuore del borgo, quella Piazza della Libertà su cui si affacciano le due chiese principali. Quella di San Paolo e quella di San Francesco. Insieme a loro, ecco il Palazzo Ducale.

Luoghi di cultura come il teatro dedicato ad Annibal Caro, il suo cittadino più illustre, o la Pinacoteca Moretti sono da visitare chiaramente di giorno. Così come il Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari. Oltre al suggestivo Museo Storico del Trotto, situato poco fuori le mura.

Racchiude nello stesso luogo due anime diverse

Una meta ambita per un turismo di massa, ma non solo. Questa è Civitanova, con il suo mare e i suoi splendidi monumenti. Adatta per le famiglie, ma anche per le coppie in cerca di tranquillità senza spendere molto. Poi c’è sempre il cibo e, come di consueto nelle Marche, si va sul sicuro con le olive all’ascolana a trionfare anche d’estate.

Mare e sabbia fine in questa città della costa marchigiana che attende i turisti per regalare loro tutto ciò che di meglio offre questa regione. Non avrà il mare limpido del Conero, ma non è distante dalle più belle spiagge del territorio.

