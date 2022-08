Tanti sottovalutano il copyright ma si può scaricare foto legalmente

Quando scarichiamo una immagine che rispecchia un contenuto sul nostro portale e la condividiamo, che sia online o offline, dobbiamo necessariamente citare la fonte. Attribuire la proprietà di una immagine è obbligatorio e lo prevede la legge, sia sul web che in forma cartacea. D’altronde funziona così in tutti i casi. Nel momento in cui non abbiamo foto da utilizzare, spesso si scelgono immagini prese online. Anche chi manda le immagini del buongiorno scarica costantemente foto nuove.

Difatti, esistono differenti siti che consentono di scaricare materiale grafico, ma non tutti permettono di usarlo se non in un determinato modo. Indipendentemente dalla foto scelta, bisogna citare la fonte. Tanti sottovalutano il copyright, ma cosa succede se usiamo una foto con diritti di proprietà? Solo alcuni siti web permettono di scaricare immagini in modo legale.

Come spiegheremo, per condividere online foto di proprietà di altre persone, è necessario rispettare il copyright. Questo è uguale anche per le immagini scaricate su siti terzi. L’obiettivo è quello di evitare sanzioni, multe e problemi penali. Molte volte queste foto servono anche per la tesi di laurea, ecco perché non solo sui blog online ma in generale, bisogna sapere come funziona una immagine con copyright.

Ecco che cos’è il copyright per le immagini

Questa parola si riferisce ai diritti d’autore ed è legata alla legge che tutela le opere d’ingegno. Tra queste vi sono anche le fotografie. Ci sono migliaia di immagini con copyright gratis da scaricare su internet e su Google in generale. Tra queste però non tutte possono essere usate. Le foto da mettere su un nostro portale devono essere libere di copyright.

Al contrario si rischia di andare incontro ad azioni illegali. Infatti, se una foto ha il copyright, è importante individuare se tale immagine può essere diffusa sul web. Solo ed esclusivamente quando il titolare dei contenuti grafici fornisce il permesso di utilizzo, allora si può condividere sul proprio blog, ad esempio, citando il proprietario. In ogni caso si deve sempre allegare il nome del detentore della foto, altrimenti si viola il copyright. Questo anche nei casi in cui le immagini vengono scaricate sui siti che descriveremo.

Tanti sottovalutano il copyright ma si può scaricare foto legalmente

Come abbiamo anticipato, i siti a pagamento con sezioni gratuite per scaricare immagini legalmente sono tanti. Questi portali contengono immagini di fotografi o professionisti di grafica da poter scaricare e usare sul proprio sito web o blog oppure su una tesi di laurea. Come detto, sempre attribuendo il proprietario alla foto, in questi siti è possibile scaricare tutti i contenuti che si vogliono.

Utilizzabili per grafiche, immagini in evidenza per articoli di giornale, foto sui social media e via dicendo. Abbiamo specificato quanto il copyright sia importante per i contenuti che scarichiamo e da condividere sui nostri portali o pagine. Ecco perché per poter agire in maniera legale, è fondamentale non sottovalutare questo aspetto.

La maggior parte degli utenti scarica questo materiale nelle più comuni e famose piattaforme, ossia:

Pixabay;

Pexels;

Freepik.

