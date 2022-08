Le tende da sole sono molto utili in estate per assicurare una zona di ombra e fresco alla casa e all’esterno. Aiutano inoltre ad evitare che i raggi solari battano direttamente sui vetri delle finestre, aumentando la temperatura negli interni. Le tende da sole certamente sono ideali in giardino ma anche sul balcone. Sono fatte di tessuti molto resistenti e, certamente, anche impermeabili e capaci di resistere alle intemperie come la pioggia. A volte, però, può capitare qualche inconveniente.

La presenza di uno strappo

L’imprevisto è sempre in agguato, anche con le tende da sole. Purtroppo, anche un materiale più resistente di una classica stoffa può compromettersi e danneggiarsi. Si potrebbe quindi rinvenire un buco o uno strappo nella nostra tenda da sole sul balcone o in giardino. Questo può verificarsi a seguito di una forte raffica di vento o di una grandinata. Oppure lo strappo potrebbe essere dovuto a un problema di tensionamento scorretto. Oppure un colpo accidentale, un oggetto caduto dall’alto magari, può aver strappato la tenda. Cerchiamo di capire come risolvere.

Riparare le tende da sole rotte a capottina o a caduta su balcone

Che si tratti di tende nel modello a capottina o che siano quelle a caduta sul balcone, uno strappo è certamente un danno. E non da poco. Non solo dal punto di vista estetico, ma per la funzione protettiva della tenda, che con un buco certamente viene meno. Possiamo provare a provvedere con un rimedio e praticare una riparazione fai da te della tenda. Escludendo la cucitura, che non tutti sanno realizzare. E che, in ogni caso, non è ideale dato lo spessore delle tende da sole.

Possiamo quindi riparare lo strappo nella tenda da sole a caduta o a capottina con della specifica colla per tessuti. Questo prodotto ha un costo economico e si può acquistare facilmente presso uno store di bricolage. La colla permetterà di richiudere un piccolo strappo, avvicinando e ricongiungendone le estremità. In questo caso dovrà essere passata perfettamente sui bordi da ricongiungere e in poca dose. Oppure l’uso della colla consentirà l’applicazione di una toppa sulla tenda. Nel caso di un ampio buco, infatti, sarà ideale procurarsi un lembo di tessuto dello stesso tipo della tenda. Per utilizzarlo, così, come toppa da incollare sul telo con la colla.

Si dovrà fare attenzione a utilizzare il collante con tutte le accortezze possibili, soprattutto indossando guanti protettivi. E si dovrà badare a usarne una piccola dose, per non creare spessori che potrebbero interferire con lo scorrimento del telo. Dunque, ecco come riparare le tende da sole di casa nostra in modo rapido ed economico.

